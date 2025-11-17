V požaru mlina in trgovine po prvih ocenah za pol milijona evrov škode

Po nedeljskem požaru starega mlina v središču Beltincev, ki se je razširil tudi v bližnjo trgovino in skladišče Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga, je beltinski župan Marko Virag danes za STA povedal, da je notranjost trgovine uničena. Po njegovi grobi oceni škoda znaša od 300.000 do 500.000 evrov. Vzrok požara še ni znan, kriminalisti so na delu.

Gasilcem je uspelo preprečiti, da bi ogenj zajel nevarne snovi v trgovini. »Gasilci so določene snovi v delih trgovine polivali in jih tako rešili, da niso zagorele, tako da je ogenj zajel večino objekta, ne pa tudi nevarnih snovi. Trgovina je znotraj uničena, predvsem strop in ključne konstrukcije,« je povedal župan.

Objekt starega mlina bo treba po njegovi oceni po vsej verjetnosti v celoti porušiti. Požar je po županovih besedah dodatno izpostavil vprašanje prostorske ureditve v središču Beltincev. »Takšni objekti so, če so tako stisnjeni in to še v središču naselja, tudi požarno nevarni. Občina je že prej Slogi ponujala nadomestno lokacijo za dejavnost, a do dogovora zaenkrat ni prišlo,« je dejal.

Po tokratnem dogodku bodo na občini še bolj vztrajali in poizkušali kupiti to zemljišče, trgovini pa ponudili nadomestno, je dodal župan.

Požar je bil sicer v nedeljo popoldne omejen, gasilci pa so preko noči organizirali požarno stražo.

Zadruga Sloga je imelo na lokaciji trgovino in skladišče, medtem ko stari mlin že dalj časa ni bil več v uporabi. Objekt, zgrajen okoli leta 1920, je bil sicer zadnja leta v lasti zadruge.

Kriminalisti, ki so bili na kraju dogodka že v nedeljo, bodo opravili ogled, ko bo konstrukcija varna. Takrat naj bi bili znani tudi prvi podatki o vzroku požara.