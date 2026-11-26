V obsežnem požaru, ki je izbruhnil po prometni nesreči cisterne z gorivom na prometni avtocesti v Kairu, je umrlo 31 ljudi, še 21 je bilo poškodovanih, je sporočilo egiptovsko ministrstvo za zdravje.

Kot poroča BBC, so v bližnjih bolnišnicah oskrbeli poškodovane z opeklinami in zaradi posledic vdihavanja dima. Nesreča se je zgodila včeraj zvečer na odseku obvoznice v četrti Warraq, severno od starega mestnega jedra egiptovske prestolnice.

FOTO: Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Oblasti vzroka požara še niso uradno pojasnile, državni mediji pa poročajo, da se je cisterna prevrnila, pri tem pa se je bencin razlil po bližnjih vozilih. Pristojno državno tožilstvo je uvedlo preiskavo in odredilo odvzem vzorcev DNK umrlih.

Na posnetkih, ki so zakrožili po družbenih omrežjih, so vidni visoki plameni in oblaki črnega dima, ki so se dvigali v nočno nebo. Ogenj je zajel več vozil v bližini.

Voznik menda izgubil nadzor nad vozilom zaradi padca električnega kabla

Voznik se je s cisterno, ki je bila v lasti zasebnega izvajalca, vozil po avtocesti, ko je pred vozilo padel visokonapetostni električni kabel, zaradi česar je najbrž voznik izgubil nadzor nad vozilom, poroča časnik Al Ahram, ki se sklicuje na vire, seznanjene s preiskavo. Nato je voznik s cisterno prečkal ločilni pas avtoceste, cisterna se je prevrnila in zagorela, navaja državni časnik.

V Egiptu so pogoste tudi prometne nesreče, ki jih pripisujejo predvsem pomanjkljivemu vzdrževanju in razširjenemu neupoštevanju prometnih predpisov. FOTO: Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Egipt je v zadnjih letih prizadelo več požarov s smrtnimi žrtvami. K njihovi pogostosti prispevajo neformalna stanovanjska naselja in pogosto dotrajana infrastruktura, reševanje pa otežujejo dolgi odzivni časi interventnih služb in improvizirane reševalne akcije lokalnega prebivalstva, tudi v egiptovski prestolnici, piše BBC.

Na egiptovskih cestah lani umrlo skoraj 6000 ljudi

V Egiptu so pogoste tudi prometne nesreče, ki jih pripisujejo predvsem pomanjkljivemu vzdrževanju in razširjenemu neupoštevanju prometnih predpisov.

Po uradnih podatkih je lani na egiptovskih cestah umrlo skoraj 6000 ljudi, kar je nekaj sto več kot leto prej.

Interventne službe so medtem odstranile posledice nesreče in avtocesto znova odprle za promet, poroča državna radiotelevizija NMA. Na prizorišču so pred tem z buldožerjem odstranjevali zgorele avtomobile.