Neuradno: Zaradi iztirjenja pri Hrastovljah en mesec prekinjena železniška povezava med Koprom in Ljubljano

Pri Hrastovljah je ob 14.47 iztirilo šest vagonov tovornega vlaka. »Iz dveh cistern uhaja kerozin. Na kraju dogodka posredujejo gasilci JZ GB Koper,« je sporočil center za obveščanje RS.



»Celotna vlakovna kompozicija prevaža 1,5 milijona litrov kerozina, vsak vagon pa ga vsebuje 50.000 litrov. Uhajanje so gasilci delno omejili. Nevarno je, da gorivo prodre v podtalnico,« je za Delo povedal Mitja Križ, vodja izmene na operativno-komunikacijskem centru.



Kaj je bil vzrok za iztirjenje vagonov pred in v predoru, ni znano. O nezgodi so med drugim obveščeni regijski in občinski štab civilne zaščite, vodarna in Rižanski vodovod .



Kot kaže pa je močno poškodovana tudi železniška proga, za popravilo katere bo po prvi oceni potrebno več kot mesec dni. To je edina proga, po kateri vozijo vlaki iz koprskega pristanišča, kar lahko povzroči enormno škodo. Na kraju je večje število policistov, gasilcev in delavcev Slovenskih železnic.



Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je za STA potrdil iztirjenje vagonov. »Zdaj delamo vse, da se to čim prej sanira, da se odstranijo tisti vagoni, ki so nepoškodovani, iz tistih poškodovanih pa, da se čim prej prečrpa gorivo,« je dejal.



Predstavnik policijske uprave Koper Dimitrij Marušič je za STA povedal, da nihče ni bil poškodovan.