Nedovoljene in nevarne snovi v prehranskih dopolnilih

Več kot 80 odstotkov sodelujočih v raziskavi Inštituta za nutricionistiko je v zadnjih treh mesecih jemalo vitaminsko-mineralni pripravek. Ob tako razširjeni uporabi dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko opozarja, da prehranska dopolnila niso zdravila in pred prihodom na trg niso deležna enakega preverjanja. Za največjo nevarnost šteje namerno dodane nedovoljene snovi, ki na deklaraciji niso zapisane. Igor Pravst opozarja, da prehranska dopolnila niso zdravila, temveč so proizvedena po živilski zakonodaji: »Standardi za proizvodnjo prehranskega dopolnila niso nič večji kot za proizvodnjo kruha, jogurta ali drugih živil. To pomeni, da prehranska dopolnila pred začetkom prodaje niso predmet posebnega preverjanja, kakršno velja za zdravila. Pomanjkanje nadzora na trgu je glavni ...