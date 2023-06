Zaradi mavrične zastave ponoči napadli lokal, zdaj še mlajšo osebo

Z veliko povorko se v Ljubljani zaključuje festival Parada ponosa, ki je potekal v zadnjem tednu. Že od enajstih se v parku Zvezda predstavljajo različne LGBTIQ+ organizacije. Poleg stojnic potekajo tudi številne aktivnosti. Ob šestih popoldne pa bo z avtonomnega kulturnega centra na Metelkovi ulici povorka krenila proti Kongresnemu trgu, kjer bo sledil kulturno politični program.

Zbrane bodo tam med drugim nagovorili tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, župan Ljubljane Zoran Janković, predstavnici Parade ponosa iz Kijeva ter Bosne in Hercegovine in Lucienne-Beatrice Krstova bodoča transspolna učiteljica, ki je bila tarča transfobnih napadov. Sledil bo glasbeni program.

Napad na Bavarskem dvoru Homofobni napad se je zgodil tudi danes na Bavarskem dvoru. Žrtev je bila mlada oseba z mavrično zastavo. Organizatorji tako pozivajo udeležence parade, naj do Metelkove hodijo v skupinah. V primeru, da to ni mogoče ali da se počutijo ogroženo, naj pospravijo mavrično zastavo in druge mavrične pripomočke.

Svojo udeležbo je že napovedalo tudi več politikov med njimi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec in minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, prvi slovenski odkrito istospolno usmerjeni minister in dolgoletni aktivist za pravice skupnosti LGBTIQ+.

Svojo udeležbo je že napovedalo tudi več politikov. FOTO: Črt Piksi

Nestrpnost v centru Ljubljane

Letošnja povorka poteka pod geslom »več skupnosti, en boj«, s katerim želijo opozoriti, da »nihče ni varen, dokler nismo varni vsi,« so zapisali organizatorji. Opozorili so, da moramo »v času, ko se spopadamo z vojnami, rasizmom, homo-, trans-, bi- in interfobijo, nasiljem in drugimi oblikami zatiranj ter posledicami podnebnih sprememb, še toliko radikalneje živeti mednarodno solidarnost in stopiti skupaj preko meja«.

V imenu mednarodne solidarnosti so izrazili zahtevo tudi po nudenju zaščite LGBTIQ+ beguncem, ki azil iščejo pri nas. Pozvali so k vzajemni podpori in k skupnemu boju za človekovo dostojanstvo povsod po svetu. Vendar za dokaze o nestrpnosti in nasilju do LGBTIQ+ skupnosti ni treba gledati čez meje. Ponoči je bil LGBTIQ+ prijazen lokal Pritličje, poleg mestne hiše, tarča vandalskega napada, v katerem so neznanci razbili z mavrično zastavo ovešeno izložbeno okno.

Poleg stojnic potekajo tudi številne aktivnosti. FOTO: Črt Piksi

Boj za pravico do samoopredelitve

Več organizacij je danes začelo zbirate podpise s peticijo za pravico do samoopredelitve. V Sloveniji namreč za transspolne osebe lahko dobijo potrdilo o svojem spolu le, če pred tem pridobijo diagnozo duševne motnje. Čeprav svetovne in evropske smernice, po katerih je področje urejeno že v enajstih evropskih državah, predlagajo preprost in hiter postopek, v katerem se oseba opredeli, kakšnega spola je, je za v Sloveniji za transspolne osebe še vedno obvezna invazivna medicinsko-psihiatrična obravnava.

Parada ponosa FOTO: Črt Piksi

S peticijo od ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja zahtevajo, naj v pravilniku o izvrševanju zakona o matičnem registru črta takšno pogojevanje. Trenutna ureditev pravnega priznanja spola v Sloveniji namreč krši človekovo pravico do nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti ter pravico do osebnega dostojanstva, varnosti, zdravja in zasebnosti, so opozorili pri organizaciji Amnesty International.

Parada ponosa FOTO: Črt Piksi