FOTO:V pričakovanju eksodusa Slovencev, ki ga ni bilo

Na mejnih prehodih Jelšane, Dragonja in Sečovlje je bilo konec tedna za vstop v državo občasno treba čakati do uro in pol, kar je povsem običajno za ta čas. FOTO: Leon Vidic

Slovenija edina ne priznava hrvaških testov

Policisti so opravljali 12-urno izmeno. FOTO: Leon Vidic

Karantena povzroča umetno paniko

Lastniki vikendov se bodo čez mejo še lahko vrnili. FOTO: Leon Vidic

Nemci še vedno veselo proti Hrvaški

V nedeljo je bilo na Jelšanah največ vstopnikov z nemškimi registrskimi tablicami. FOTO: Leon Vidic

Vračanje z dopusta skupaj z več kot 78.000 drugimi Slovenkami in Slovenci, kolikor jih je dan pred uvedbo karantene počitnikovalo na Hrvaškem, ter v koloni vozil počitnikarjev iz drugih držav se sliši kot pekel na zemlji že brez grožnje z vročitvijo odločbe o karanteni, ki jo bodo jutri opolnoči ob vračanju iz Hrvaške dobili vsi slovenski državljani, razen nekaterih izjem. A pričakovanega in napovedovanega eksodusa na mejah ta konec tedna vendarle ni bilo.Po četrtku, ko je vlada zaradi poslabšanja epidemiološke slike Hrvaško uvrstila na rdeči seznam in uvedla obvezno 14-dnevno karanteno za vse slovenske povratnike razen za lastnike nepremičnin, ki bi se vrnili v 48 urah, in nekatere druge izjeme – vseh je 21 –, je bil v petek in soboto popoldne nekoliko povečan promet pri vstopu v državo predvsem na mejnih prehodih Jelšane, Dragonja in Sečovlje, kjer je bilo občasno treba čakati do uro in pol.S Policijske uprave Koper so sporočili, da je bil promet na teh mejnih prehodih ta konec tedna, ki sicer velja za zadnji najbolj obremenjen vikend v letu, tako pri vstopu kot tudi pri izstopu veliko manjši od prometa na primerljivi vikend avgusta lani. Pri vstopu na prehodih Jelšane in Dragonja je bilo približno 50 odstotkov manj prometa, pri izstopu pa tudi do 70 odstotkov manj. Na mejnem prehodu Jelšane je bilo v soboto pri vstopu skoraj polovico potnikov Slovencev, na mejnem prehodu Dragonja pa so Slovenci predstavljali le približno 20 odstotkov potnikov.Tudi danes dopoldne je kazalo, da se bodo slovenski počitnikarji z morja vračali zadnji hip ali pa bodo vladni odlok preprosto ignorirali in užili hrvaško morje in sonce, tudi če bodo morali ob vrnitvi dva tedna preživeti zaprti med štirimi stenami. Na mejnem prehodu Jelšane, ki ga uporabljajo tisti, ki se odpravljajo v hrvaško Istro, na Krk, Cres in še kam naprej, čakalnih dob tako rekoč ni bilo. Med vstopniki je bilo daleč največ potnikov z nemškimi registrskimi tablicami, potniki s slovenskimi so bili v manjšini, tu in tam je bilo opaziti češke, belgijske in švicarske tablice.Nemškim potnikom ni bilo niti do kratke izjave, več jih je med speljevanjem odrezalo, da se jim mudi naprej. Kakopak, pred predorom Karavanke jih je čakala večkilometrska kolona zaradi poostrenega nadzora na avstrijski strani. A ob prihodu domov se jim vsaj ni bilo treba bati karantene, ognejo se ji lahko ob dveh negativnih testih na covid-19 ob vrnitvi domov.Enako so teste za svoje državljane, ki se vračajo iz Hrvaške, uvedli Avstrijci in Italijani. Zakaj jih nismo tudi pri nas in zakaj testi, ki jih ponujajo na Hrvaškem, edino v naši državi ne veljajo, ostajata pomembni neodgovorjeni vprašanji. Prav tako je težko razumeti, zakaj na Hrvaškem niso zaprli velikih nočnih klubov, ki so se izkazali za žarišča okužb z novim koronavirusom – večina turistov se je okužila na Pagu in v Makarski, kjer so takšni klubiNezadovoljstvo z odlokom slovenske vlade je s sovoznikovega sedeža stresla Polona, ki se je z možem in hčerjo vračala z dopusta na Krku. Kot je povedala, bi se v nedeljo vrnili tudi sicer zaradi hčerinih obveznosti, a rokohitrska uvedba karantene po njenem povzroča umetno paniko.Klavdija, ki se je vračala iz Opatije, je prav tako povedala, da ji karantena ni skrajšala dopusta, ga je pa nekoliko pokvarila njenim staršem, ki sta lastnika hiše v Opatiji. Še vedno jo bosta lahko obiskala, a za izognitev karanteni med prihodom na Hrvaško in odhodom iz nje ne bo smelo preteči 48 ur. Temnolasa Klavdija je bila presenečena, da na meji ni gneče. Tudi policisti na mejnem prehodu Jelšane, ki so bili v nedeljo pripravljeni na prometni infarkt, so bili presenečeni nad obvladljivimi vrstami in discipliniranimi potniki, ki so imeli v mapah že pripravljena dokazila o bivanju na Hrvaškem in osebne dokumente.Od četrtka do nedelje dopoldne na Jelšanah niso izdali še nobene karantenske odločbe, smo izvedeli. Za vstop v državo sta bili odprti dve stezi, za izstop ena. Aktivnih je bilo pet policistov, ki so – nekateri z zaščitnimi maskami, drugi brez – opravljali 12-urno izmeno.Tudi na primorski avtocesti je bil danes promet v smeri proti hrvaškemu in (slovenskemu) morju skoraj gostejši kot proti notranjosti. Tudi med potniki, ki so se odpravljali počitnicam naproti, jih je bilo največ iz Nemčije, pogovarjali smo se z nekaterimi, ki so prečkali mejni prehod Jelšane. Zagorel moški srednjih let v avtodomu s sopotnico, ki je imela v naročju psička, je napol v nemščini, napol v angleščini povedal, da sta namenjena na Rab. »Korona null,« je širokega nasmeha pojasnil njuno odločitev. Gospa iz Slovenije, ki je na Hrvaškem že dopustovala, pa je povedala, da gre na Krk obrat svoje fige. Obmejnemu policistu je pomolila dokazilo o lastništvu nepremičnine tamkaj in ga vprašala, ali izjema o 48-urnem bivanju na Hrvaškem brez karantenske odredbe res velja. Za večjo gotovost ga je prosila, naj le zabeleži uro njenega prečkanja meje.Zbrali smo tudi nekaj drugih mnenj Slovenk in Slovencev, ki jim je vladni odlok skrajšal dopust ali celo prekrižal dopustniške načrte. Urednica spletnega časopisa za mlade Časoris Sonja Merljak se je v nedeljo z družino vračala z Bola. »Srečni ravno nismo, še posebej ker tu ni ravno veliko ljudi. Bol je že skoraj prazen. Mirno bi lahko ostali ob upoštevanju samozaščitnih ukrepov – še posebej tisti brez otrok. Tisti z otroki pa bi šli, recimo, domov nekaj dni prej, da so pred šolo še malo doma. Ti tedni dopusta na morju so neprecenljivi in pomagajo zdržati čez zimo. Sonce in morje nas napolnita in nam dasta energijo za preostale tedne v letu. To je pomembno tako za duševno kot telesno zdravje. Prvi izziv na poti bo trajekt, drugi pa meja,« je zapisala tik pred odhodom domov.Mateja Kocjan pa je zaradi odredbe ostala brez dopusta na Hrvaškem, medtem ko se mora mož, ki je že tam, vrniti. »Vsaka pametna država ima zdrave ljudi na delovnem mestu in ne v karanteni, pa še zasluži s testi …« je nejevoljno komentirala.