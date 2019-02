V pričakovanju hrupa in težav z orientacijo

Marca se bo začela tretja faza gradnje urgentnega kirurškega bloka v UKC Ljubljana, kar pomeni, da zaposlene in paciente čakajo spremenjene razmere. V prvih mesecih se bodo morali navaditi na motnje, hrup in tresljaje, obetajo se tudi nekatere lokacijske spremembe za oskrbo poškodovancev in urgentnih kirurških bolnikov.



»Poti med ambulantami, poti do rentgenskega slikanja, do mavčarne, do male operacijske dvorane bodo nekoliko daljše,« so sporočili iz UKC Ljubljana. Zagotavljajo, da bodo novi sprejemni prostori, ambulante in poti dobro označene s kažipoti in tablami.



»Pripravljeni smo na to, da bomo v tem času lahko sprejeli in obravnavali enako število pacientov kot doslej,« je povedal Anže Kristan, vodja urgentnega kirurškega bloka. Načrte, kako bodo delali, ko bo potekala gradnja osrednjega dela urgence, so že pripravili. »Delo smo prilagodili tako, da bomo uporabili vse obstoječe in novozgrajene ambulante ter operacijske dvorane. Kar pomeni, da bomo še pred gradnjo pripravili in usposobili nove prostore, kjer so potrebne manjše prilagoditve.«



Zagotovili so, da so strokovne zdravstvene ekipe storile vse potrebno, da bo zdravstvena oskrba med gradnjo nemotena. Število ambulant bo ostalo isto, prav tako število zdravstvenih ekip. Vsi, ki bodo prišli na urgenco, bodo v tem času čakali v centralni čakalnici.



V prvi podfazi bodo po poročanju STA spremembe najbolj občutili bolniki z lažjimi poškodbami ter urgentni abdominalni urološki in kardiovaskularni kirurški bolniki, saj bo zaprt del urgence, na katerem so zdaj ambulante za te bolnike. V drugi podfazi načrtujejo prenovo prostorov, kjer so zdaj diagnostika, mavčarna in ambulanta za težje poškodovane, v zadnji fazi pa bodo prenovili še prostore za reanimacijo in urgentne operacijske dvorane.



Tretjo fazo gradnje urgentnega kirurškega bloka bo prevzela družba Medicoengineering.