V pričakovanju hudih nalivov

Opozorilo v sliki in besedi na spletni strani Arsa. FOTO: Meteo.si

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) bodo danes popoldne in zvečer nekatere nevihte predvsem v severovzhodni in vzhodni Slovenji spremljali močni nalivi, lahko se pojavi tudi toča. Pri tem lahko, kakor opozarjajo na Arsu, narastejo tudi hudourniški vodotoki.Kakor je povedal dežurni prognostik na Arsu, je toča za junij – če je vroče – povsem običajen pojav, tako kot sneg pozimi, nevihte pa se utegnejo danes pojaviti zlasti zaradi nestabilnega ozračja v tem delu naše in tudi sosednjih držav – jugovzhoda Avstrije in severo(zahoda) Hrvaške. Prebivalcem svetujejo, naj bodo v pripravljenosti, zlasti tam, kjer ob hujših nalivih pogosto naraščajo vode.