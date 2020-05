FOTO:V pričakovanju nadaljnjih odpuščanj

Ogormno hotelskih delavcev je na čakanju. Kakšno bo poletje? Foto Jože Suhadolnik

Izstopa priliv gostincev

Prihodnje leto spet solidna rast



»Nadaljnji potek dogodkov je odvisen od tega, kako se bodo pobirale posamezne panoge. Ukrep subvencioniranega skrajšanja delovnega časa bo pomagal marsikateremu delodajalcu, ki ne bo v celoti zagnal proizvodnje, ali kjer bodo okrevali postopno. Gotovo pa bodo panoge, kjer okrevanja ne bo dlje časa in kjer se utegnejo pojavljati večja odpuščanja. Gostinstvo in turizem, avtomobilska panoga so znane možnosti. Upad potrošnje utegne povzročiti težave tudi kje drugje, zato je pomembno, da se ne zmanjša kupna moč. Dejstvo, da je še v začetku leta prav v omenjenih panogah primanjkovalo delavcev, nekoliko izboljšuje sliko, prav tako je pozitivno, da se za naslednje leto napoveduje solidna rast«.

Vroča jesen

Brez presenečenj zaradi brezposelnosti



Po podatkih Statističnega urada je sicer aprila zmanjšanje zaposlovanja pričakovalo 45 odstotkov podjetij v predelovalnih dejavnostih, skoraj četrtina podjetij v trgovini na drobno, 39 odstotkov podjetij v storitvenih dejavnostih in petina v gradbeništvu. Na drugi strani povečanje brezposelnosti pričakuje kar 87 odstotkov domačih potrošnikov.

Ljubljana – Zaradi posledic korone na pomoč vse glasneje kliče avtomobilska industrija, ogrožena so delovna mesta v turizmu, hotelirstvu in gostinstvu, odpuščanja napovedujejo steklarji, množične odpovedi je že napovedala proizvodnja električnih gospodinjskih naprav … Slovenski trg dela ta hip beleži najvišjo brezposelnost v zadnjih treh letih. Po brezposelnosti rekordno leto je bilo 2014, ko je bilo brez dela 129.700 ljudi, danes jih je blizu 90.300 ...Če se plaz odpuščanj ne ustavi, bo število brezposelnih Slovencev v kratkem preseglo sto tisoč. Po najbolj črnogledih scenarijih iz slovenskega avtomobilskega grozda bi se priliv brezposelnih na trg dela samo iz njihove branže povečal za deset tisoč delavcev. Če k temu prištejemo dvajset tisoč delovnih mest v turizmu, ki so po oceni Turistično-gostinske zbornice brez vladnih ukrepov prav tako ogrožena, bo že poleti brez dela prek 120.000 ljudi.Na seznamu podjetij, ki jim je Zavod za zaposlovanje po podatkih njihove Službe za analitiko odobril povračilo nadomestila za primer čakanja na delo ali zaradi odsotnosti iz višje sile za večje število delavcev, je kar 34 podjetij s prijavljenimi 34.516 delavci. V trinajstih podjetjih je dobilo odobrena nadomestila prek tisoč delavcev, skupaj kar 19.755; največ nadomestil, za 2724 oseb, je prejel Revoz.Neuradno je bilo 18. maja v Sloveniji že 90.296 brezposelnih. Med novo prijavljenimi v letu 2020 je največ oseb, ki so bile pred epidemijo zaposlene v predelovalnih dejavnostih, gostinstvu ter v trgovini, vzdrževanju in popravilih motornih vozil. Če število novo prijavljenih brezposelnih primerjamo z enakim obdobjem 2019, letos po podatkih Zavoda za zaposlovanje (ZRSZ) pričakovano izstopa predvsem visok priliv brezposelnih iz gostinstva. Tudi večina presežnih delavcev je gostincev, sledijo tisti iz predelovalnih dejavnosti in trgovine. Kako hitro se bo brezposelnost zmanjševala, tudi na ZRSZ težko napovejo, vsekakor pa bo to odvisno od ponovnega zagona gospodarske aktivnosti tako v Sloveniji kot v pomembnejših gospodarskih partnericah. Trenutno kaže, da bodo najbolj prizadeti gostinstvo, turizem ter z njima povezane dejavnosti …Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS)meni, da zgolj aprilsko in majsko dogajanje na trgu dela še ne dajeta prave podlage za oceno, kaj se bo zgodilo v prihodnje, vendar pa »radikalnejših posegov« vsaj do konca maja ne pričakuje.V Sloveniji ni regije, kjer se aprila brezposelnost ne bi povečala, a največji medletni priliv brezposelnih beležijo na pretežno turističnih območnih službah Kranj (37-odstoten), Ptuj (33,5-odstoten) in Koper (32-odstoten), najmanjšega za zdaj v Trbovljah (11,4-odstoten), Ljubljani (12,8-odstoten) in Novem mestu (16,3-odstoten). A jesen bo očitno vroča: šestdeset presežnih so že napovedali v Steklarni Hrastnik, v novomeškem Revozu naj bi brez dela ostalo do 450 ljudi, v velenjskem Hisense Gorenju predvidevajo 828 presežnih … V velenjskem podjetju Skaza z 230 zaposlenimi ugotavljajo oteženo poslovanje zlasti pri kupcu s področja pohištva, trenutno je na čakanju približno tretjina njihovih zaposlenih. V Pomurju trenutno ni večjih odpuščanj, manjša beležita Gorenjska in Osrednja regija – z izjemo 68 odpuščenih v družbi BID-Kaval Group.Na Zvezi sicer pričakujejo nadaljnja odpuščanja, a, kot pravijo, bodo odvisna predvsem od tretjega paketa korona zakonodaje.