FOTO:V pričakovanju odziva premiera Janše

Udeleženci shoda na Trgu republike v Ljubljani so pozivali k ureditvi razmer v Sloveniji in odstopu premiera Janeza Janše. FOTO: Matej Družnik

Počivalšek prepričan, da dela dobro

Bitenc zavrnil očitke o podpori politike

Policija je ljudi predvsem opozarjala na varnostno razdaljo, ki je predpisana z ukrepi proti širitvi novega koronavirusa. FOTO: Matej Družnik

Protivladni shodi

Ljubljana – Danes se izteče rok, do katerega naj bi po napovedih premiera Janeza Janše institucije , vpletene v nabavo zaščitne in medicinske opreme, vladi posredovale poročila, na začetku maja pa bi jih obravnaval državni zbor. Predsednik vlade sicer še vedno ni komentiral razkritij o nabavi opreme, potrebne v epidemiji covida-19, ki jih je v oddaji Tarča nacionalne televizije izpričal namestnik nekdanjega direktorja zavoda za blagovne rezerve Ivan Gale in obremenjujejo predvsem ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška.Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je dan po razkritju začel preiskavo sumov nepravilnosti pri nabavah zaščitne in medicinske opreme, LMŠ, SD, Levica in SAB pa so napovedali interpelacijo zoper ministra Počivalška. V omenjenih strankah so omenjali celo možnost konstruktivne nezaupnice vladi, kar pomeni, da bi morali z večino glasov vseh poslancev, ki pa jih trenutno nimajo, izvoliti še tretjega predsednika vlade v tem mandatu.Zdravko Počivalšek je že v petek zavrnil vse očitke; prepričan je, da je odlično opravil svoje delo, zato ne vidi razlogov za svoj odstop. Za podpis pogodb je, kot je dejal, pristojen zavod za blagovne rezerve, kjer bo ministrstvo okrepilo nadzor in opravilo revizijo. »Zgodba o dobavi mask in zaščitne opreme se je spremenila v režiran in politično motiviran lov na mojo glavo,« se je odzval na napoved interpelacije. V stranki SMC so svojega prvaka podprli.V koaliciji, ki medtem dela naprej, so bili s komentarji zadržani, tudi prvaka NSi Matej Tonin in Desusa Aleksandra Pivec, ki sta izjavila samo, da pričakujeta, da bodo pristojne, neodvisne institucije čim prej raziskale dogajanje. Tudi premier Janez Janša se je odzval po twitterju, a še to samo z omenjeno napovedjo, da vlada pričakuje poročila od vpletenih institucij o zagotavljanju zaščitne opreme v času pandemije covida-19 ter o stanju opreme ob primopredajah ob nastopu nove vlade. Gradivo bodo poslali v državni zbor, kjer bo mogoča celovita obravnava, po napovedih obrambnega ministra Mateja Tonina pa tudi vsem pristojnim organom pregona.Razkritja v oddaji Tarča so med podjetji, s katerimi je država sklepala posle za nabavo zaščitne opreme, v ospredje postavila predvsem GenePlanet, ki mu je država nakazala 8,8 milijona evrov za nabavo 220 ventilatorjev. Direktor družbe Marko Bitenc je v nedeljo za RTV Slovenija zavrnil namigovanja na podporo politike. Med glavnimi očitki glede poslovanja države z GenePlanetom je plačilo vnaprej, glede česar je Bitenc povedal, da je to običajna praksa, ki se je držijo tudi pri poslovanju v drugih državah. O marži pa je dejal, da se lahko še precej spremeni, saj so stroški poslovanja v trenutnih razmerah drugačni.Medtem se je število sledilcev facebookove skupine v podporo Ivanu Galetu povečalo na 55.000. V Ljubljani, Mariboru in še nekaterih drugih krajih pa so se včeraj zbrale skupine protestnikov na protivladnih shodih . Nanje je pozvala skupina na facebooku, imenovana Upor proti vladi Republike Slovenije 27. 4. Na Trgu republike v Ljubljani se je zbralo po oceni policije okoli dvesto ljudi, pozivali pa so k ureditvi razmer v Sloveniji in odstopu premiera Janeza Janše. Med drugim so opozarjali, da je novi koronavirus le izgovor za kratenje pravic državljanov. Policija je ljudi predvsem opozarjala na varnostno razdaljo, ki je predpisana z ukrepi proti širitvi novega koronavirusa.