V pričakovanju pojasnil Marjana Šarca glede političnega kadrovanja

Še danes se bosta morala namreč odzvati predsednik stranke in premierter generalni sekretar, za katerega je prva nadzornica Uradnega listarazkrila, da je v telefonskem klicu izpostavil, da država pričakuje imenovanjeza direktorja Uradnega lista. Na vprašanje, ali bo odstopil z mesta generalnega sekretarja, Kralj včeraj namreč ni odgovoril. Šarec je njegova pojasnila pričakoval do danes. Brane Kralj se je včeraj sicer branil, da je res poklical Prijovićevo in ji omenil, da bi bil Igor Šoltes lahko dober kandidat za direktorja Uradnega lista, a namen njegovega klica naj bi bil le »povedati, da je nekdanji predsednik Računskega sodišča in kandidat Desus na evropskih volitvah po moji oceni dober kandidat za to mesto«. Igor Šoltes, nekdanji evroposlanec in še prej predsednik računskega sodišča, je potrdil, da se je prijavil na razpis za direktorja Uradnega lista in priložil vse zahtevane dokumente. Na vprašanje, ali sta s Kraljem kdaj govorila glede tega položaja, je dejal, da se do včeraj še nista slišala.Poleg odgovora Kralja je pričakovati tudi odziv vodstva SDH, na katerega se je obrnila prva nadzornica Uradnega lista. Odgovore na vprašanja o političnih pritiskih in kako bo SDH v tem primeru ukrepal oziroma ali bo razveljavil razpis, še pričakujemo.Podrobnosti je Prijovićeva dopoldne že pojasnila KPK, ki je – kot na je potrdil včeraj predsednik KPK– že sprožila postopek in si ga želi zaključiti čim prej.