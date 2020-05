V pričakovanju vavčerjev in počitnic v Sloveniji

Primer dvojnih cen enega izmed ponudnikov, ki je zakrožil po medijih, je že nakazal, da se zlorabe bodo dogajale. FOTO: Voranc Vogel

Še preden so turistični vavčerji, eden od ukrepov iz tretjega interventnega svežnja, zaživeli, že so se začele spletati domislice, kako bi bilo mogoče iz tega čim več iztržiti. »Bon smo uvedli, da zagotovimo goste, obračanje denarja in ohranimo delovna mesta, ki jih je v turizmu skoraj 160.000, zato sem še toliko bolj presenečen, ko opažam, da poskušajo nekateri ponudniki bone zlorabiti. Trg bo to kaznoval. Takšen ponudnik bo izgubil zaupanje in ogrozil lastna delovna mesta,« je na današnji tiskovni konferenci poudaril minister za gospodarstvo. Vladni govorecpa je oznanil, da se prvim junijem odpirajo nastanitveni obrati nad 30 sob, zdravilišča in velnes centri.»Potrudite se za domačega gosta, to je najdragocenejši gost. Uporabnikom bonov pa svetujem, da poiščejo naše skrite bisere in izrabijo možnost za zdrav in nepozaben oddih. Izkoristite ga dobro in z zavedanjem, da gre za dober namen. Ohranjajmo naš turizem čist zelen in trajnosten,« je pozval Počivalšek.V turizmu je ogroženih, kot je dejal minister za gospodarstvo, na milijone delovnih mest, saj je to eden izmed najbolj delovno intenzivnih sektorjev gospodarstva. Po nekaterih ocenah naj bi slovenski turizem potreboval kar pet let, da se postavi na noge. To bo imelo vpliv na vso gospodarstvo, saj predstavlja deset odstotkov BDP. Lani so 72 odstotkov prenočitev ustvarili tuji turisti.Tretji paket ukrepov poskuša pomagati turizmu s subvencioniranjem delovnega časa in nadomestilom za čakanje na delo, najboljša odločitev pa so gotovo boni, je prepričan Počivalšek. Povpraševanje se že povečuje, kar potrjuje pravilnost odločitve, je dejal.Vsak polnoletni državljan naj bi prejel po 200, mladoletni pa po 50 evrov vavčerja, ki ga bo lahko izkoristil za plačilo nastanitve oziroma nastanitve z zajtrkom v hotelih , počitniških domovih, kampih, na turističnih kmetijah in drugih turističnih nastanitvenih obratih. Sprva je bilo napovedano, da bodo začeli veljati že z začetkom junija, zdaj vse bolj kaže, da jih bodo lahko ljudje koristili šele kakšen mesec pozneje. »Uredba, ki bo določila natančen rok, kdaj jih bo mogole uporabljati, je v pripravi, a ker je to zahtevno, ugotavljamo, da je bolj pomembno, da dorečemo vse podrobnosti. Verjamem, da bo to zelo hitro, kmalu po sprejetju uredbe,« je zagotovil Počivalšek.Boni bodo prenosljivi do drugega kolena, in to na podlagi izjave. Vnovčljivi bodo do 31. decembra letos. Vseh bonov ne bo treba porabiti pri enem ponudniku, je še dejal minister. Nadzor bo izvajala tržna inšpekcija, FURS ji bo zagotovil podatke.Primer dvojnih cen enega izmed ponudnikov, ki je zakrožil po medijih, je namreč že nakazal, da se zlorabe bodo dogajale in da bi lahko te navidez brezplačne počitnice prispevale k dvigu cen v turizmu. Vladni govorec Jelko Kacin je že včeraj zagotovil, da vlada pri ponudnikih nastanitev razlikovanja ne bo dovolila , še vedno pa ni znano, kako bo to preprečila oziroma nadzorovala. Na tržnem inšpektoratu za zdaj odgovarjajo, da obseg njihovih pristojnosti zakonsko še ni urejen. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je včeraj na twitterju ponudnike pozval, naj se potrudijo za slovenske goste, saj niso samoumevni.Ponudniki turističnih storitev letos pričakujejo levji delež gostov iz Slovenije, že v prejšnjih letih pa ta delež ni bil zanemarljiv. Slovenci so namreč v letu 2019 doma ustvarili 4,4 milijona prenočitev, skupno število prenočitev, torej domačih in tujih gostov, pa je preseglo 15 milijonov. Domači turisti k vsem prenočitvah prispevajo torej četrtinski delež, so poudarili pri Slovenski turistični organizaciji (STO), ki letos spodbuja k počitnikovanju doma s kampanjo Zdaj je čas. Moja Slovenija. »Vsekakor slovenskim turističnim ponudnikom priporočamo, da so pri oblikovanju cen storitev, ki jih bodo gostje plačevali s turističnimi boni, korektni. Verjamemo pa tudi, da se ponudniki zavedajo pomena domačih turistov in so prepoznali priložnost, da uspešno nagovorijo še več prebivalcev Slovenije, zgradijo zaupanje in dolgoročen odnos,« so poudarili na STO.Višje in drugačno zaračunavanje cen zaradi uporabe turističnih bonov je skrajno nepošteno tudi po mnenju članov stranke SAB, zato so k tretjemu svežnju vložili dopolnilo, ki nedvoumno določa, da turistični ponudniki ne smejo ponujati različnih cen za isto storitev.Amandma k predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije je vložilo tudi Združenje turističnih vodnikov Slovenije. Njihov predlog bi omogočil koriščenje bonov tudi za turistične aranžmaje z vodenjem, prevozom, vstopnine v naravne parke in muzeje, kopališča in terme. »S kvalitetnimi turističnimi paketi, ki bi nudili več kot le prenočitev z zajtrkom, bi omogočili državljanom preživljanje zanimivega oddiha,« so prepričani v združenju. Glede tega amandmaja Počivalšek ni mogel dati komentarjev.