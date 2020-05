V pričakovanju vrnitve v neznano

»Sprejemamo zagotovilo ministrstva, da je vse ustrezno pripravljeno, s tem pa je ministrstvo prevzelo odgovornost za pomemben del izvedbe vrnitve v vrtce in šole,« je dejal glavni tajnik Sviz Branimir Štrukelj. FOTO: Jure Eržen/Delo

Izvedljivost ukrepov

Tveganja?

Potrdila za rizične skupine

Izjavi staršev, da bo otrok zaradi zdravstvenih razlogov ostal doma, mora biti priloženo potrdilo pediatra. Po priporočilih NIJZ se starši s pediatrom le posvetujejo. »Staršem svetujemo, ali je otrok v rizični skupini, potrdila pa naj pediatri pišejo le na izrecno zahtevo. Mi namreč pišemo opravičila le v primerih bolezni, ko starši ostanejo doma za nego. Otrok v rizičnih skupinah je sicer zelo malo,« je dejala predsednica sekcije za primarno pediatrijo Anita Jagrič Friškovec. Če bi učitelj za svojega otroka dobil potrdilo, to še ne omogoča, da bi tudi učitelj ostal doma, da ne bi bil prav on vir morebitne okužbe. Dobiti bi moral potrdilo specialista medicine dela, ki pa odloča, ali je za delo zmožen učitelj in ne ali je zdrav njegov otrok. Okrožnica, ki so jo šole dobile včeraj, piše, da učitelj mora priti na delo, če nima potrdila medicine dela, da ne sme delati, je zdrav in ni bil v stiku z okuženimi.

Ljubljana – Vlada je na sinočnji seji odločila, da se v ponedeljek v šole vračajo otroci prve triade osnovnih šol in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, spet bodo polni vrtci. Tudi po sestanku Sviza z ministrico za izobraževanjepa vseh odgovorov še ni, največje vprašanje ostaja, kako bo organizirano delo, saj bo glede na priporočila zaposlenih verjetno premalo. Z ministrstva so sporočili, da so priporočila poslali »za zagotavljanje zdravstvene varnosti in ne z namenom kaznovanja, če jih zavodi iz upravičenih razlogov ne bi mogli izvesti«.Starši otrok enega ljubljanskih vrtcev so včeraj dobili obvestilo: »Glede na vaše sporočene namere o navzočnosti otrok v vrtcu od 18. maja presegamo priporočeno zmanjšano število otrok v skupini, kar pomeni, da bi morali za popolno spoštovanje priporočil pridobiti štiri dodatne prostore, ki jih v vrtcu trenutno ne moremo zagotoviti. Zaradi odsotnosti strokovnih delavcev (bolniška, varstvo šoloobveznega otroka do vključno 5. razreda) bomo začasno uvedli določene kadrovske spremembe.« Večina vrtcev bo imela krajši poslovni čas, kar bo težava za starše, ki se vozijo daleč na delo.Poziv staršem, da naj tisti, ki lahko imajo otroka še naprej doma, to storijo in jim ne bo treba plačati vrtca do konca maja, očitno ni padel na plodna tla. »Odstotek otrok, ki naj bi se vrnili v vrtce, je zelo visok. Ne vemo pa, koliko delavcev bo prišlo. Ministrica in državni sekretar sta zagotovila, da je organizacija ponovnega odprtja vrtcev in šol obvladljiva in da jo je mogoče izpeljati,« je po sestanku z ministrico dejal glavni tajnik SvizaManjše učne skupine v osnovnih šolah bodo zahtevale veliko organizacijske spretnosti ravnateljev, Sviz pa že ves čas opozarja, da brez dodatnih obremenitev ne bo šlo. Nekatere učitelje bo ob pouku, ki ga bodo izvajali v šolah, čakalo še delo z učenci na daljavo. »Sprejemamo zagotovilo ministrstva, da je vse ustrezno pripravljeno, s tem pa je ministrstvo prevzelo odgovornost za pomemben del izvedbe vrnitve v vrtce in šole,« je dejal Štrukelj.Vzgojitelji, učitelji in ravnatelji že od prejema priporočil NIJZ opozarjajo, da ta niso življenjska in so zelo težko izvedljiva. Z ministrstva so poudarili, da so priporočila, na katera se sklicuje okrožnica ministrstva, »le« priporočila: »Pripravljala so se v sodelovanju s predstavniki ravnateljev in Sviza. Pri dejanski izvedbi smernic je treba ohraniti življenjskost in izvedljivost, saj ni mogoče vnaprej predvideti vseh življenjskih situacij, ki se pojavijo v delovnem in učnem procesu.« Dodali so, da upajo, »da bodo smernice in priporočila čim bolj uporabljena in da bodo v pomoč pri izvedbi procesa, saj so bila zato tudi pripravljena in posredovana«.Sviz bo vztrajal, da bodo zaposleni, ki bodo bolj obremenjeni, za to tudi dodatno plačani. Z ministrstva odgovarjajo, da se pravice in obveznosti iz delovnega razmerja za zaposlene v vzgoji in izobraževanju v tem času niso spreminjale, kot tudi ne šolska zakonodaja, »ki ureja organizacijo dela na teh zavodih – zanjo je odgovoren ravnatelj zavoda«.Štrukelj pa je spet spomnil na stališče NIJZ, da se z odpiranjem vrtcev in šol tveganja za širitev epidemije povečujejo. »Zanima nas, ali so zaposleni upravičeni do delov dodatkov za tveganja, kot so jih do zdaj prejemali tisti, ki so bili bolj izpostavljeni. Odgovore naj bi dobili v petek, ko bomo imeli še en sestanek.« O morebitnih dodatnih plačilih so z ministrstva za izobraževanje po včerajšnjem sestanku odgovorili: »Ministrstvo se je zavzelo, da bo v sodelovanju z vsemi vključenimi spremljalo vse morebitne nove razmere in razmerja, ki jih sedanje delovnopravne zaveze ne vključujejo, ter bo nanje tudi odgovorno in v skladu s pristojnostmi odgovorilo.«