Prihodnje leto kar šest državnih proslav

Vlada je potrdila koledar državnih proslav v letu 2026, kot ga je pripravil koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve, poroča STA. V prihodnjem letu bo šest državnih proslav.

Poleg petih praznikov, ob katerih tradicionalno potekajo državne proslave vsako leto, bomo letos z državno proslavo obeležili tudi dan suverenosti, saj bo minilo 35 let od odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije, so zapisali v sporočilu po seji.

V prihodnjem letu bodo priredili državne proslave ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku, v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, ob dnevu upora proti okupatorju v Športni dvorani Brežice in ob dnevu državnosti na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Državna proslava ob dnevu suverenosti bo v dvorani Osnovne šole Koper, ob dnevu reformacije v Gledališču Park Murska Sobota, ob dnevu samostojnosti in enotnosti pa v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, so navedli v sporočilu po seji vlade.