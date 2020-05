V prihodnjih tednih se vračajo zobozdravniške storitve  

KLJUČNI POUDARKI:​

• Vračajo se zobozdravniške ordinacije

• V ZDA zabeležili 1435 novih smrti zaradi covida-19

• Živilske trgovine danes izjemoma odprte

9.13 Vrata odpirajo tudi splošne knjižnice

8.33 V ZDA zabeležili 1435 novih smrti zaradi covida-19

8.15 Še ta mesec je pričakovati odprtje zobozdravniških ordinacij

7.42 Trgovine z živili danes izjemoma odprte

V sklopu rahljanja ukrepov za zajezitev širjenja epidemije novega koronavirusa bodo jutri vrata odprle tudi splošne knjižnice, v katerih bosta zaenkrat možna le vračilo in prevzem predhodno naročenega gradiva. Čitalnice ostajajo zaprte, prav tako še nekaj časa ne bo mogoč prost dostop do gradiva, zaenkrat tudi še ni prireditev. Vrnjeno gradivo bo moralo po priporočilu NIJZ v knjižnici teden dni odležati v karanteni, šele po tem bo ponovno na voljo drugim bralcem. Povsod bo obvezno nošenje zaščitnih mask in razkuževanje rok.Baltimore, 03. maja (STA) - Novi koronavirus je v ZDA v zadnjih 24 urah terjal še 1435 smrti, je v soboto zvečer sporočila univerza Johnsa Hopkinsa. S tem se je število smrti zaradi covida-19 v ZDA povzpelo na 66.224. Do sobote zvečer so v državi potrdili tudi že več kot 1,1 milijona primerov okužbe z novim koronavirusom. Število smrti pa se je glede na dan prej povečalo za dva odstotka. ZDA ostajajo najhuje prizadeta država v pandemiji novega koronavirusa.Še ta mesec je pričakovati, da bodo spet začele delati tudi zobozdravniške ordinacije. Končno odločitev o tem, kdaj konkretno, bo glede na epidemiološke podatke sprejel minister za zdravje. Medtem pa je stroka pripravila smernice za varno delo v zobozdravstvu, ki pa ne bo več, kot je bilo pred epidemijo. Sredi marca je zdravstveni sistem v velikem obsegu zastal zaradi ukrepov za obvladovanje širjenja novega koronavirusa. Druge zdravstvene stroke so v zadnjih dveh tednih začele obravnavati bolnike, v zobozdravstvu pa zaradi velike možnosti izpostavljenosti okužbi tako za zaposlene v ordinacijah kot tudi za bolnike še vedno deluje le mreža nujnih ambulant.V zdravniških organizacijah že ves čas opozarjajo, da je treba najti ustrezen način, da bo zobozdravstvo spet začelo delati. Bolezni ustne votline so pomemben javno-zdravstveni problem, saj slabo ustno zdravje vpliva na splošno zdravje prebivalstva. A zobozdravniki po njihovih opozorilih ne bodo več mogli delati tako kot pred epidemijo, predvsem ne bodo več mogli obravnavati tako veliko bolnikov dnevno kot prej. Po oceni zbornice bo en zobozdravnik na izmeno, ta traja 6,5 ure, lahko obravnaval 10 primerov. Zato so pozvali, naj se v izvajanje javnih storitev vključi tudi zasebnike, da bo mogoče obdelati vse bolnike, ki potrebujejo zobozdravstvene storitve.Vlada je minuli torek določila, da so prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lahko danes med 8. in 13. uro odprte . Kot je znano, so sicer lahko ob nedeljah v času veljave vladnega odloka odprti le bencinski servisi in lekarne.