V primeru begunskega vala izjemna pooblastila Slovenski vojski

Bruselj - Notranji minister Boštjan Poklukar je v Bruslju napovedal, da bo predlagal aktivacijo člena 37.a zakona o obrambi o izjemnih pooblastilih vojske pri varovanju državne meje (tudi pri obvladovanju množic in omejevanju gibanja), če Grčija ne bo obvladovala položaja na meji s Turčijo in bi spet prišlo do migracijskega vala čez Balkan.



Slovenija bo zagotovila 35 mejnih policistov v okviru evropskih enot za hitro posredovanje (Rapid), ki bodo napotene na grško-turško mejo.



Frontex ima sicer že v Grčiji 530 pripadnikov, kot odziv na zadnjo zaostritev jih bo poslanih še dodatnih sto. V okviru tega sta na terenu že dva slovenska policista. Grčiji bodo v EU sicer še priskočili na pomoč z ladjami, vozili s termovizijsko opremo, do 700 milijoni evrov finančne pomoči.



Glede sprejema mladoletnih brez spremstva, ki bivajo v katastrofalnih razmerah v taboriščih na grških otokih, Slovenija še nima uradne pobude s takšno vsebino. Je pa bila že prej skeptična, ko je koalicija voljnih iz EU odločila o sprejemu rešenih na morju.



Luksemburg se je že pred drugim članicami odločil za gesto: iz begunskih taborišč na grških otokih bo sprejel 10 otrok brez spremstva. To je pred zasedanjem je napovedal notranji minister Jean Asselborn. Pričakuje, da jim bodo sledile tudi druge članice. Nemški notranji minister Horst Seehofer že nekaj časa opozarja na težaven položaj otrok in mladostnikov na egejskih otokih. Razmišlja se o »koaliciji voljnih«, v kateri bi bile države, ki bi jih bile pripravljene sprejeti.



Na zasedanju, ki še traja, je izražena solidarnost z Grčijo, Ciprom, Bolgarijo in drugimi državami članicami, ki bi utegnila biti podobno prizadete. V osnutku izjave je bilo predvidena stroga obsodba »turške uporabe migracijskega pritiska za politične cilje«.



EU in države članice naj bi tudi sprejela vse potrebne ukrepe skladno z mednarodnim pravom in pravom EU, za preprečevanje nezakonitih prehodov meje.