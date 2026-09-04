V pripravi nov desetletni stanovanjski program

Ta teden se je iztekel rok za oddajo pripomb na predlog novele stanovanjskega zakona, ki naj bi omogočila financiranje javnih najemnih stanovanj z evropskimi in proračunskimi sredstvi. Gre namreč za prenos usmeritev evropske komisije, ki je lani sklenila spodbujati gradnjo dostopnih stanovanj z evropskimi sredstvi in za ta namen na tem področju zrahljala omejitve pri dodeljevanju državnih pomoči. Minister za gospodarstvo Anže Logar je v pogovoru, ki ga bomo objavili v jutrišnji Sobotni prilogi, menil, da bi bilo smiselno stanovanjski sklad preoblikovati, da bi ta lahko hitreje zagotavljal stanovanja.