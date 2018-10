V Pristavi bo petični medicinski center

Objekt slabo vzdrževan



Bled – Otmar Zorn, ki je s podjetjem Rikli od države za 1,35 milijona evrov kupil propadajočo blejsko Pristavo, namerava v njej urediti medicinski center. Kot smo izvedeli, izvajalca medicinske dejavnosti še iščejo, najprej pa bodo dolga leta zapuščeno stavbo temeljito obnovili. Novo podobo bo dobil tudi njegov blejski hotel Jelovica, ki ga je Zorn, redno uvrščen na Managerjevo lestvico najbogatejših Slovencev – lani je s 36,6 milijona evrov premoženja zasedel 33. mesto – kupil lani.Podjetje Rikli ima s Pristavo dolgoročne načrte in je ne namerava prodati, je za Delo zatrdil Aleš Grašek, ki v podjetju Rikli vodi nepremičninske projekte. Kot je dejal, so objekt pred prihajajočo zimo očistili in na njem izvedli najbolj nujna vzdrževalna dela, da se škoda ne bi še povečevala. Stavba, ki je bila dograjena po drugi svetovni vojni kot pomožni objekt Vile Bled – uporabljali so jo kot konjušnico­ in objekt za nastanitev osebja vile –, namreč ni bila dobro vzdrževana, saj je puščala streha, skozi poškodovane žlebove je voda poškodovala fasado, poškodovane so napeljave v objektu, ki tako kliče po temeljiti prenovi. Za zdaj so objekt zavarovali in nanj namestili varnostne kamere, na pripadajočem zemljišču pa zdaj omogočajo parkiranje.Vrednosti predvidenih vlaganj v obnovo spomeniško zaščitene Pristave še niso ocenili, saj načrte še pripravljajo, je povedal Grašek in ocenil, da bodo potrebna »ogromna vlaganja«. Kljub temu je zagotovil, da se v svoji nameri ne bodo premislili. O tem, koliko zaposlenih bi lahko bilo v medicinskem centru, Grašek še noče govoriti.Kot je dejala dr. Nika Leben s kranjske enote zavoda za varstvo kulturne dediščine, bo moral investitor ohraniti zunanje gabarite objekta. Poleg tega ga z zunanje strani ne bo smel toplotno izolirati, saj bo moral ohraniti prvotno podobo objekta z izrazitimi okenskimi obrobami, ki so del ljudske arhitekture. Za manjšo energijsko potratnost objekta sta dovoljeni vgradnja boljših oken in izolacija podstrešja, predvidoma bo omogočena tudi zasteklitev atrija. Investitor zavoda še ni zaprosil za izdelavo smernic za obnovo.Objekt je specifičen glede na lokacijo in konfiguracijo, posebni so tudi prostori, ki niso primerni za turistično dejavnost, je dejal Grašek. Po njegovem zdaj iščejo izvajalca medicinskih storitev »na najvišji ravni« oziroma partnerja, ki bo v objektu skrbel za strokovni del dejavnosti. Grašek je prepričan, da Bled dejavnost na tej ravni potrebuje skozi vse leto, saj se kraj ponaša z bogato naravno dediščino in zgodovino ter ima ugodno klimo in pozitivno energijo. Pričakuje, da bodo dogovor s partnerjem tudi o vlaganjih dosegli do sredine prihodnjega leta, nato pa bodo pripravili dokumentacijo za prenovo spomeniško zaščitenega objekta. Posegov v gradbeno konstrukcijo ne bo, je zagotovil Grašek, bodo pa morali energetsko sanirati objekt in vgraditi nove napeljave. Grašek upa, da jim bo do leta 2020 uspelo pripraviti dokumentacijo in da se bodo nato lotili obnove, ki bo predvidoma trajala od pol leta do enega leta. Med uporabniki medicinskega centra pričakujejo predvsem tujce.Otmar Zorn je lani kupil tudi hotel Jelovica na Bledu, ki so ga deloma že prenovili, Grašek pa večja vlaganja v njegovo posodobitev napoveduje do prihodnje pomladi. Hotel, ki ima zdaj tri zvezdice in 36 zaposlenih, bo po temeljiti prenovi imel štiri zvezdice, storitve pa bodo po Graškovih besedah na ravni petzvezdičnih hotelov. Kot je dejal, verjamejo, da je Bled idealna lokacija za poroke, zato bodo hotel zasnovali tako, da bo postal »najboljši hotel za poroke na svetu«. Hotelsko ponudbo in dejavnost medicinskega centra bodo med seboj povezovali, je dejal Grašek.Na Bledu so pred kratkim odkupili še objekt nasproti avtobusne postaje, kjer je zdaj gostinski lokal. Zanj še iščejo vsebine, zagotovo pa bodo povezane z novo prometno ureditvijo. Občina Bled namerava ob športnem parku urediti večje parkirišče, obiskovalci pa bodo proti središču Bleda in jezera morali prav mimo tega objekta. O vrednostih vlaganj Grašek ni hotel govoriti, dejal je, da gre za poslovno skrivnost.Blejski župan Janez Fajfar je povedal, da so na občini veseli domačega investitorja. Po njegovem se je Zorn že izkazal kot novi lastnik hotela Jelovica, zato mu zaupajo, da bo načrte tudi uresničil. Ko bo predvidoma čez štiri leta zgrajena še južna blejska obvoznica, bo Pristava še bolje dostopna, je dejal Fajfar. Direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj pa je povedal, da načrtov novih lastnikov Pristave še ne pozna, a da so investitorji z jasno vizijo, ki je v duhu siceršnje turistične strategije Bleda, dobrodošli.