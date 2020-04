V proizvodnjo mask tudi Salonit Anhovo

Proizvodnja spet poteka

Tudi izdaja in prevoz cementa lahko poteka brez stikov ljudi. FOTO: Uroš Hočevar

V Anhovem je minuli petek zaživela proizvodnja zaščitnih mask za potrebe preprečevanja širjenja epidemije covid-19. S proizvodnjo so začeli v podjetju za zaposlovanje invalidov Inde, ki je del družbe Salonit Anhovo. Zaposleni družbe poleg tega skrbijo za razkuževanje bankomatov v občini.Trenutno je dnevna proizvodna zmogljivost podjetja Inde približno 100 zaščitnih mask, za katere so pridobili potrditev UKC Ljubljana, da so primerne za zaščito prebivalcev. Del proizvodnje je namenjen zagotavljanju zaščitnih sredstev sodelavcem v proizvodnji cementarne Salonit Anhovo, del mask pa družba Salonit Anhovo dnevno odstopa Civilni zaščiti občine Kanal ob Soči. Maske bodo podarili tudi Društvu obolelih zaradi azbesta ter zaposlenim skupine Salonit v njihovo zasebno uporabo.Sodelavci Salonita Anhovo poleg tega vse dni v tednu med 8. in 20. uro na vsaki 2 uri razkužujejo oba bankomata v Občini Kanal ob Soči. Razkuževanje naprav, ki so v skupni rabi, lahko pripomore k zajezitvi širjenje okužb s koronavirusom.V Salonitu Anhovo poteka nujna potrebna proizvodnja z minimalnim številom zaposlenih. »Tako podjetje ohranja delovna mesta ter hkrati gradbeni panogi omogoča nujno potreben material,« pravijo v družbi.Večji del procesov je v cementarni avtomatiziran, tako da prevzem surovin, goriv in izdaja cementa lahko potekajo brez neposrednega kontakta med ljudmi. Vsem prevoznikom so že februarja razdelili razkužilna sredstva za lastno uporabo.