V prometni nesreči na območju Lesc umrl voznik

V prometni nesreči, ki se je zgodila v soboto popoldne na območju Lesc, je umrl voznik osebnega avtomobila, katerega identiteta še ni znana. Zaradi nesreče sta bila sicer na tem območju več ur zaprta cestni in železniški promet, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Po do sedaj znanih podatkih je voznik vozil osebni avtomobil iz smeri Bleda proti Lescam. Pred železniškim prehodom je zapeljal desno in trčil v ograjo ter kovinski drog. Avtomobil je v nesreči zagorel, ogenj so pogasili gasilci.

Identiteta voznika, ki je na kraju nesreče umrl, še ni znana in je predmet nadaljnjih forenzičnih preiskav, so še sporočili s PU Kranj.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče, o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.