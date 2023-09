V prvem krogu stavkovnih pogajanj z novo upravo RTVS sprejeli poslovnik

Danes so stekla pogajanja o stavkovnih zahtevah novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS), tokrat prvič z novo upravo RTVS. Pogajalski strani sta se uskladili o poteku pogajanj in sprejeli poslovnik. Pogajanja se bodo nadaljevala naslednji ponedeljek, so zapisali v skupnem sporočilu za javnost.

Do prihodnjega kroga pogajanj, ki torej sledijo prihodnji teden, bosta pogajalska skupina uprave RTVS in pogajalska skupina stavkovnega odbora koordinacije novinarskih sindikatov uskladili zadnjo verzijo stavkovnega sporazuma.

Ta zajema razrešitev stavkovnih zahtev, ki so jih novinarski sindikati postavili že 13. maja lani, a v pogajanjih s prejšnjim vodstvom RTVS z Andrejem Grahom Whatmoughom na čelu niso dosegli dogovora. Na seznamu zahtev je med drugim tudi novinarska in uredniška avtonomija.

S konstituiranjem nove štiričlanske uprave zavoda, ki je nadomestila generalnega direktorja, je bilo sicer pričakovati hitro urejanje razmer.

Andrej Grah Whatmough. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Uprava, ki jo vodi Zvezdan Martić, je takoj povabila stavkajoče k nadaljevanju pogajanj in obenem umaknila 38 opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja, kar je bil tudi pogoj sindikalne strani za nadaljevanje pogajanj s prejšnjim vodstvom.

Gre za opomine, ki jih je nekdanje vodstvo RTVS z Grahom Whatmoughom in nekdanjim direktorjem televizije Urošem Urbanijo na čelu izreklo zaposlenim, ki so v televizijskem studiu izrazili solidarnost s kolegom.

»Preklic 38 opozoril pred odpovedjo stavkajočim, ki je bil eden izmed prvih ukrepov uprave RTVS, je prvi korak k vzpostavitvi zaupanja med stavkajočimi in upravo, to je bil tudi pogoj pogajalske skupine stavkovnega odbora za nadaljevanje pogajanj,« sta po današnjih pogajanjih obe pogajalski strani zapisali v skupnem sporočilu za javnost.