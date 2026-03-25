V prvih mesecih med tujimi gosti največ Hrvatov

Za slovenski turizem sta bila prva dva meseca letošnjega leta uspešna. Hotele, apartmaje in druge turistične nastanitve je v tem obdobju obiskalo 624.861 gostov, kar je 5,4 odstotka več kot v istem obdobju lani. Gostje so ustvarili skoraj 1,7 milijona prenočitev oziroma 7,6 odstotka več na letni ravni. Z letošnjim obiskom so zadovoljni tudi v smučarskih centrih. Večina je sezono že končala, štirje pa še obratujejo in trije med njimi računajo celo na velikonočno smuko.

V prvih dveh mesecih je bilo za 3,5 odstotka več domačih gostov, ki so predstavljali dobro tretjino vseh. Prispevali so 661.383 prenočitev, kar je 4,5 odstotka več kot v istem obdobju lani. Tujih gostov je bilo za 6,7 odstotka več, število njihovih prenočitev pa se je povečalo za skoraj desetino, torej na dober milijon. Tudi letos je bilo v tem obdobju največ hrvaških gostov, ki radi vijugajo po slovenskih smučiščih, in sicer 101.477 oziroma 6,5 odstotka več.