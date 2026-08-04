V Račah zaradi onesnažene vode poginile ribe

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so bili včeraj zvečer obveščeni o onesnaženju vode in poginu rib na območju Rač.

Policija na kraju preiskuje in pregleduje območje, da bi ugotovila, kje je bil izliv snovi, preiskujejo tudi v smeri morebitnega suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja.

Na kraju so bili tudi gasilci in druge službe, ki so poskušale omejiti širjenje snovi in nastalo škodo, navaja policija. Več informacij bodo posredovali, ko bodo zaključili ogled kraja, zbrana dodatna obvestila in izvedene ustrezne analize. Prve ocene kažejo na večjo materialno škodo, so zapisali.