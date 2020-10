V razredih maske niso potrebne

Preberite še: Sviz opozarja na kadrovsko podhranjenost

Vlada je na sinočnji dopisni seji sprejela spremembe glede nošenja mask v vrtcih in šolah, določila obvezno namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah ter zagotovila sredstva za vplačilo v instrument Evropske komisije za nujno pomoč, so zapisali v sporočilu za javnost.Ministri so določili nove izjeme, in sicer maske- otroke v vrtcih in učence v osnovni šoli ter dijake v srednji šoli, ko so v matičnem oddelku.- Prav tako maska ni obvezna za vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki ter učitelje do vključno 3. razreda osnovne šole, pri opravljanju neposrednega dela z učenci, in osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.- Učitelji od 4. razreda osnovne šole dalje in učitelji srednjih šol masko uporabijo v primerih, ko pri izobraževalni dejavnosti ni možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje.- Višji in visokošolski učitelji maske ne uporabljajo, če predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala.- Osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.Vlada je še sprejela, da morajo upravniki večstanovanjskih stavb ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, zagotovijoVlada je še odločila, da se sredstva v višini 2.582.303 evrov za vplačilo v instrument za nujno pomoč (ESI) Evropske komisije (EK) zagotovijo iz sredstev splošne proračunske rezervacije. Gre za sredstva iz instrumenta ESI, ki jih bo EK namenila proizvajalcem obetavnih cepiv proti covidu-19, s katerimi bo sklenila pogodbe v okviru instrumenta predhodnega javnega naročila (APAs).