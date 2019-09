V rdečih številkah še sedem bolnišnic

Foto Infografika Delo

Ljubljana - V finančnem načrtu je predvideno, da bo 15 bolnišnic v sanaciji leto zaključilo z 1,2 milijona evri plusa. To bo težko izvedljivo, saj so imele omenjene ustanove ob polletju skupaj še dobrih šest milijonov minusa. Glavnino tega zneska je prispeval UKC Ljubljana.Višji primanjkljaj od načrtovanega so zabeležili še v UKC Maribor in bolnišnicah Murska Sobota, Slovenj Gradec, Trbovlje in Brežice. Iz rdečih številk so izplavali na Jesenicah, kjer so sanacijo kot prvi izmed javnih zdravstvenih zavodov uspešno zaključili, z izstopom iz sanacije jim bo letos sledil tudi Onkološki inštitut, kjer so polletje končali s skoraj milijonom evrov plusa.Ljubljanski in mariborski klinični center ter bolnišnice Murska Sobota, Slovenj Gradec, Trbovlje in Brežice so za letos načrtovale uravnotežen poslovni izid, a so trenutno od načrtov oddaljene za več milijonov evrov.Skupni načrtovani poslovni izid vseh 15 bolnišnic v sanaciji za leto 2019 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 1,3 milijona evrov, doseženi izid v polletnem obdobju letos pa je primanjkljaj v višini 6,3 milijona evrov. Ta je torej res nižji, kot so načrtovali, a za dobrih sedemdeset odstotkov boljši kot v istem obdobju lani, ko je znašal 21,6 milijona evrov. S presežkom prihodkov nad odhodki se trenutno lahko pohvali osem bolnišnic (OI Ljubljana, SB Celje, SB Izola, SB Novo mesto, SB Jesenice, SB Ptuj, B Topolšica in BGP Kranj), s primanjkljajem pa se jih bori še sedem.Za letos so bolnišnice v novelacijah sanacijskih programov (v njih so upoštevali spremenjene razmere poslovanja) načrtovale pozitivne finančne učinke v vrednosti 43,2 milijona evrov oziroma dvakrat toliko, kot so bili predvideni v prvotnih sanacijskih programih. V obdobju januar–junij 2019 so bolnišnice z izvajanjem 232 sanacijskih ukrepov po oceni dosegle skoraj 14 milijonov evrov skupnega finančnega učinka, kar predstavlja 32,06 odstotka za leto 2019 predvidenega finančnega učinka. V polletnem obdobju sta več kot 50 odstotkov letnega finančnega učinka sanacije dosegli bolnišnici Celje in Brežice, manj kot trideset pa UKC Ljubljana in SB Nova Gorica.Ocena neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev na dan 30. 6. 2019 kaže, da se je absolutni znesek zapadlih obveznosti vseh bolnišnic v sanaciji skupaj glede na konec leta 2018 zvišal za 1,10 odstotka. Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti se opazno povečuje (stanje 30. 9. 2018: 54,8 milijona, stanje 31. 12. 2018: 51,8 milijona, stanje 31. 3. 2019: 50,4 milijona, stanje 30. 6. 2019: 57 milijonov). Zvišanje skupnega zneska gre predvsem na račun UKC Ljubljana ter celjske, murskosoboške, ptujske in novogoriške bolnišnice.Zapadle obveznosti so znižali v bolnišnicah Jesenice, Topolšica in Kranj. Zadnji dve so rešila likvidnostna sredstva v višini v višini 930.985 evrov, ki sta jih prejeli konec junija. Danes se je svet UKC Ljubljana seznanil z rezultati polletnega poslovanja . Ti kažejo, da so tam od januarja do junija letos zabeležili 271 milijonov prihodkov, kar je 12 milijonov več kot lani in 279 milijonov odhodkov (lani 271 milijonov). Stroški dela so se v primerljivem obdobju zvišali za sedem milijonov in so znašali 140 milijonov, čeprav se število zaposlenih v tem času ni bistveno spremenilo: konec junija jih je bilo 8379 oziroma deset manj kot decembra lani. Stroški storitev so bili v letošnji polovici leta za 744.000 evrov višji kot ob lanskem polletju, stroški porabljenega materiala pa so se letos v primerjavi z lani zmanjšali za dobrega pol milijona.