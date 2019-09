V rdečih številkah še sedem bolnišnic

Problematični dolgovi

Seja sveta

Danes ob 16. uri se bodo s polletnimi rezultati poslovanja UKC Ljubljana seznanili tudi člani tamkajšnjega sveta zavoda.

Ljubljana - V finančnem načrtu je predvideno, da bo 15 bolnišnic v sanaciji leto zaključilo z 1,2 milijona evri plusa. To bo težko izvedljivo, saj so imele omenjene ustanove ob polletju skupaj še dobrih šest milijonov minusa. Glavnino tega zneska je prispeval UKC Ljubljana.Višji primanjkljaj od načrtovanega so zabeležili še v UKC Maribor in bolnišnicah Murska Sobota, Slovenj Gradec, Trbovlje in Brežice. Iz rdečih številk so izplavali na Jesenicah, kjer so sanacijo kot prvi izmed javnih zdravstvenih zavodov uspešno zaključili, z izstopom iz sanacije jim bo letos sledil tudi Onkološki inštitut, kjer so polletje končali s skoraj milijonom evrov plusa.Da ima sanacija vendarle pozitivne učinke pokaže primerjava poslovnih rezultatov z lanskim polletjem. Slednjega so bolnišnice v sanaciji zaključile z 21 milijoni minusa, letos pa le s šestimi. Primanjkljaj je torej v omenjenem obdobju nižji za 15 milijonov evrov.V UKC Ljubljana so od januarja do junija letos realizirali sanacijske finančne učinke v višini skoraj štiri milijone evrov, kar pa predstavlja le 18,15 odstotkov planiranih učinkov za letošnje leto. Za reševanje finančnega stanja izvajajo 38 ukrepov: pri devetnajstih načrtovanih učinkov niso dosegli, pri štirinajstih so jih presegli, pri petih pa jih še ni bilo. Delo jim gre bolje od rok v UKC Maribor, kjer so dosegli 48,93 odstotkov planiranih finančnih učinkov.Ob tem je treba dodati, da so imeli javni zavodi konec junija za 57 milijonov evrov zapadlih neporavnanih obveznosti, kar je kar pet milijonov evrov več kot konec lanskega leta. Stanje zapadlih obveznosti se je znižalo v bolnišnicah Jesenice, Topolšica in Kranj, povišalo pa v ljubljanski, celjski, murskosoboški, novogoriški, slovenjgraški, ptujski in brežiški bolnici.