FOTO:Župani ocenjujejo: v redovalnici vse od dvojke do petice

Ljubljana – Od odlično do zadostno – tako širok je spekter ocen, ki so jih sodelovanju z vlado Marjana Šarca po prvem letu na oblasti dali župani enajstih mestnih občin. Skoraj ga ni vladnega resorja, ki ne bi bil deležen kritik županske enajsterice, v kateri je sicer šest novincev. Večina težav mestnih občin se zdi kronična, povezana je s premalo denarja iz državne blagajne, pretežno pa so naslovljene na okoljski, prometni in energetski resor. V mestnih občinah živi dobra tretjina Slovencev, a to jim ne zagotavlja višjih plač, boljše infrastrukture, hitrejšega napredka ... Prej obratno: večja občina, več ...