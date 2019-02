V registru zdravnikov se je znašla brez overjene kopije

S ponarejeno diplomo se je pripravnica, ki je opravljala pripravništvo v Splošni bolnišnici Izola, vpisala in izpolnila vlogo za opravljanje pripravništva. Pri tem se postavlja vprašanje, ali so vsi pristojni zahtevali in preverili uradne dokumente.Pred vpisom v register mora namreč zdravnik na zdravniško zbornico oddati original diplome ali overjeno kopijo. V tem primeru je bila leta 2016 na zbornico, ko jo je še vodil, generalni sekretar zbornice pa je bil Branko Dobnikar (zdajšnji direktor nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, ki se pojavlja tudi pri zgodbi o zlorabi imena ameriškega zdravnika ), oddana kopija. Ta ni bila overjena, a po naših informacijah so jo kljub temu vpisali v register. Kako se je lahko to zgodilo, bodo na zbornici še preverili. Dobnikarnam je pojasnil, da je nad primerom zgrožen in da ne on ne Možina s »papirji« nikoli nista imela nič.»V času mojega mandata so imeli vsi uslužbenci z javnimi pooblastili na zbornici dolžnost pregledati originalne dokumente. Ali je tandem Možina-Dobnikar ta kriterij znižal?« se sprašuje, Možinova predhodnica na zbornici.Zdravniško zbornico je maja 2017 o pomanjkljivi izobrazbi, na podlagi česar so začeli zadevo preverjati, obvestila mentorica v izolski bolnišnici, pri kateri je oseba opravljala pripravništvo. Na zdravniški zbornici so izvedeli, da ta oseba tam ni nikoli diplomirala oziroma fakultete celo ni nikoli obiskovala, zato so podali prijavo na policijo. Še pred končanim postopkom je menda pripravnica, ki naj bi bila v SB Izola pred tem že zaposlena, bolnišnico zapustila. Predkazenski postopek, ki ga policija vodi proti njej, je v zaključni fazi. Zdravniška zbornica pa je postopek že zaključila z odpravo odločbe o pripravništvu in odločbe o vpisu v register.Na zbornici ob tem izpostavljajo, da je v tem trenutku to tudi edini tak primer, ki jim je poznan oziroma je bila zbornica o njem obveščena v obdobju zadnjih deset let ali petnajstih letih.