V Ribnici so zaradi poplave brez knjižnice in galerije

V štirinajstih dneh bo znana ocena velikanske škode, ki je nastala v noči s torka na sredo v Miklovi hiši, ko je iz hidranta v mansardi stavbe začela dreti voda. Zjutraj so ugotovili, da so vsa nadstropja pod vodo in da lije po stenah in prek stropov. Začeli so reševati knjige in druge predmete iz Knjižnice Miklova hiša ter umetniška dela slovenske umetnice Lucije Rosc, ki je imela v Galeriji Miklova hiša na ogled razstavo z naslovom Podmet.