V Rimskih Toplicah iztiril vlak s stotimi potniki

V Rimskih Toplicah se je iztiril potniški vlak, je sporočila Milena Trbulin s Policijske uprave Celje. O nesreči so policiste obvestili nekaj po deseti uri, zgodila se je malo pred tamkajšnjo železniško postajo.



Kot dodaja Trbulinova, so se iztirili trije vagoni mednarodnega potniškega vlaka, ki je vozil v smeri proti Celju. Po prvih podatkih je bilo na njem okoli sto ljudi, nihče med njimi menda ni bil poškodovan.



Vzrok za iztirjenje še ni znan. Policisti in kriminalisti opravljajo ogled in zbirajo obvestila. Železniški promet je za zdaj na tej progi v celoti ustavljen.



»Zaradi izrednega dogodka na postaji Rimske Toplice je ustavljen promet med postajama Celje–Zidani Most. Do nadaljnjega je na relaciji Celje–Zidani Most–Celje organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Z avtobusi ni mogoč prevoz oseb na električnih invalidskih vozičkih, prav tako ni mogoč prevoz koles in živali,« so zapisali na spletni strani Slovenskih železnic.