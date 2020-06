Pretep v Željnah pri Kočevju, uporabljeno tudi orožje

FOTO: Jure Eržen/Delo

Kočevje – V Željnah pri Kočevju si je danes popoldan skupina Romov iz dveh različnih taborov skočila v lase. Prišlo je do množičnega pretepa. Švigale so sekire, uporabljeno je bilo tudi strelno orožje. Na kraju dogodka so številni policisti.Na ljubljanski policijski upravi nam jepotrdila, da je prišlo do kršenja javnega miru in reda med tamkajšnjimi ljudmi. Kaj se je v resnici dogajalo pa bo več znanega jutri.Kakor smo uspeli neuradno izvedeti, je bilo v pretepu veliko ranjenih, eno hudo poškodovano osebo pa so morali v ljubljanski klinični center prepeljati s helikopterjem. Kakor nam je povedal kočevski župan, ki smo ga zmotili na krajšem oddihu in se že vrača domov, so ga o dogodku sicer obvestili, vendar več informacij v tem trenutku ni mogel posredovati.Tamkajšnja domačinka, ki smo jo poklicali po telefonu, vendar želi ostati anonimna je povedala, da je bilo v pretep vpletenih »ogromno Romov«. Zaradi pretepa je bila cesta na tamkajšnjem križišču med državno in lokalno cesto zaprta. Iz Ljubljane je prispela posebna enota policije. »Ko se je pretep med moškimi končal, so z njim nadaljevale še ženske. Tu je grozno,« je dejala sogovornica.Tamkajšnji domačin je povedal, da je bil njegov sin priča temu dogodku, ko sta s prijateljem pribežala domov. »V naši vasi je nevzdržno. Švigale so sekire, slišati je bilo kalašnikovko,« je dejal in dodal, da ima teh težav z Romi že počasi dovolj.