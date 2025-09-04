V SD se čudijo odlašanju s sprejetjem sankcij proti Dodiku

V nadaljevanju preberite:

Vlada na včerajšnji seji ni obravnavala prepovedi vstopa v državo Miloradu Dodiku, ki kljub obsodbi vztraja na položaju predsednika Republike Srbske. V sankcijski paket je bil prejšnji teden na seji vlade naknadno vključen tudi izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu.

Prejšnji teden je na zaprtem delu vladne seje potekala razprava o prepovedi vstopa v državo Miloradu Dodiku, ki mu je po pravnomočni obsodbi volilna komisija Bosne in Hercegovine odvzela mandat predsednika Republike Srbske. Dodik je bil obsojen na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki. Mladika pri tem poziva k doslednemu spoštovanju ter izvršitvi odločitev sodišč.

Vlada je nato ministrstvu za zunanje in evropske zadeve naložila, da mora gradivo pred sprejetjem še dopolniti. Dopolnitev pa se nanaša (izključno) na pripravo gradiva za sankcije zoper izraelskega predsednika vlade Netanjahuja. Znano je, da je zoper njega Mednarodno kazensko sodišče (ICC) izdalo nalog za prijetje.