V SDS in NSi opoziciji očitajo blokade in politične igrice

FOTO: Leon Vidic/Delo

»S tem pač moramo živeti«

FOTO: Blaž Samec/Delo

V koaliciji so se z različnimi sporočili odzvali na zahtevo opozicije za ustavno presojo dveh členov protikoronskega zakona in odloka o omejitvi gibanja . V SDS in NSi so kritični do ravnanja opozicije v času priprave ukrepov za blaženje posledic epidemije, izpostavljajo blokade in politične igrice. V SMC napovedujejo spoštovanje odločitev sodišča.V LMŠ, Levici, SD in SAB so danes na ustavno sodišče vložili zahtevo za oceno ustavnosti 103. člena protikoronskega zakona, ki govori o policijskih pooblastilih, ter 9. člena, ki posega v določbe zakona o nalezljivih boleznih. Po njihovem mnenju »ustvarja dodatno zmedo« pri pristojnostih inšpekcijskih služb na področju zdravja. V ustavno presojo dajejo tudi prepoved prehajanja med občinami, ki je po njihovem mnenju nesorazmerna.Vodja poslanske skupine SDSje v današnjem odzivu na potezo štirih opozicijskih strank povedal, da zahtev za oceno ustavnosti ni prebral in jih težko komentira.»Očitno je pač opozicija pri stališču, da korona kriza ne obstaja, da virusa ni in da se lahko gremo politične igrice na račun ljudi, ki trenutno trpijo in potrebujejo pomoč,« je ugotavljal Krivec v izjavi novinarjem po srečanju širše koalicije. Ta se je na Brdu pri Kranju usklajevala glede drugega zakonskega paketa pomoči za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa.Vodja poslanske skupine NSije v odzivu na zahtevi za presojo ustavnosti v izjavi novinarjem na Brdu pri Kranju povedal, da mora biti opozicija kritična in gledati vladi pod prste, kar da so tudi sami počeli, ko so bili v opoziciji. Kot je dejal, pa težko sprejme blokade opozicije, ko gre za pomoč gospodarstvu in ljudem. To po njegovem mnenju kaže na pomanjkanje inovativnih prijemov. Ob tem Horvat ugotavlja, da so tudi zahteve za presojo ustavnosti en način blokade. »A s tem pač moramo v Sloveniji živeti,« je dodal.V SMC so v pisnem odzivu za STA spomnili, da so na vsebino 103. člena opozorili takoj, ko so prejeli prvi protikoronski oz. interventni zakon. Pozneje je bil člen na njihovo pobudo vsebinsko spremenjen, čeprav vsi predlogi SMC niso bili upoštevani. A ob tem v SMC opozarjajo, da ne držijo trditve opozicije, da bodo imeli policisti celoten vpogled v zdravniške kartoteke posameznikov. V SMC sicer napovedujejo, da bodo spremljali in tudi spoštovali vsakršno odločitev ustavnega sodišča.Podobno so tudi v poslanski skupini DeSUS v pisnem odzivu za STA spomnili, da so že na začetku opozorili na vsebino 103. Člena protikoronskega zakona in nato tudi podprli predlagano vsebinsko spremembo. Napovedujejo pa, da bodo spoštovali vsakršno odločitev ustavnega sodišča.