V SDS ostro nasprotujejo evtanaziji

V SDS so se na vložitev pobude za začetek zbiranja podpisov pod predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja odzvali s pojasnilom, da ostro nasprotujejo evtanaziji. Menijo, da gre za občutljivo temo, ki od celotne družbe zahteva široko in temeljito razpravo, medtem ko je bil omenjeni predlog pripravljen v ozkem krogu posameznikov.

V SDS vedno smo in vedno bomo zagovarjali svetost življenja, čemur sledi tudi slovenska ustava, ki govori o nedotakljivosti človekovega življenja, so zapisali v sporočilu za javnost. Poleg tega predlog zakona po njihovih besedah nima niti podpore oziroma soglasja zdravniških organizacij.

Pobudo za začetek zbiranja podpisov pod omenjeni predlog zakona, ki je nastajal v okviru združenja za dostojno starost Srebrna nit, so v torek v DZ vložili predstavniki tega združenja. V SDS pa menijo, da so pobudo »pod krinko društva Srebrna nit« vložili predstavniki levih strank.

Evtanaziji sicer nasprotujejo, so pa »vedno pripravljeni na pogovor o svetosti in nedotakljivosti človekovega življenja«. »Dejstvo, da je bila pobuda v DZ vložena v času pred veliko nočjo, ko kristjani slavimo Kristusovo vstajenje in večno življenje, pa ocenjujemo kot nespoštljivo in arogantno,« so sklenili sporočilo za javnost.

V Srebrni niti so očitke zavrnili

Široka razprava o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v Sloveniji poteka že od leta 2018, ko sta željo po takšni obliki pomoči javno izrazila Janko Pleterski in Alenka Čurin Janžekovič, je zapisal predstavnik avtorjev zakona in član Srebrne niti Andrej Pleterski. V društvu so osnutek zakona po njegovem pojasnilu prvič javno predstavili in ga objavili na spletni strani oktobra 2021, od tedaj pa je potekala javna razprava o njem.

Pri pripravi zakona ni sodelovala nobena politična stranka, je zagotovil. Prav zato so se v društvu Srebrna nit odločili, da predlog vložijo v DZ s podpisi volivk in volivcev, ne pa s podporo katere od poslank ali poslancev. Za tako podporo niso nikoli niti prosili, je zatrdil.

Sicer pa so se avtorji predloga pripravljeni sestati s predstavniki poslanske skupine SDS in se pogovoriti o različnih pogledih, je dodal. Pri tem je zagotovil, da zakonski predlog prinaša najvišjo stopnjo varnosti postopka pred zlorabami ali zmotami. Tako upošteva številne predloge različnih zdravniških organizacij in natančneje opredeljuje zdravstvene okoliščine, v katerih je mogoče zaprositi za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja.

Nadalje predlog izrecno odklanja pomoč v primeru akutnih duševnih motenj, dodaja obvezno mnenje psihiatra o opravilni sposobnosti pacienta in psihiatrovo navzočnost tudi pri sklepnem dejanju pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Obenem predvideva overovitev pacientove prošnje in informirane odločitve pri notarju, prenaša izdajo recepta za smrtonosno učinkovino na komisijo RS za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, širi krog oseb, ki lahko nudijo pomoč po zakonu, na diplomirane medicinske sestre, in daje pacientom možnost, da se vnaprej odrečejo skrajševanju življenja, če si tega ne želijo, je naštel Pleterski.