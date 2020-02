V SDS poslancu LMŠ očitajo izdajo tajnih podatkov o madžarskih nakazilih  

Krivec predlaga pregon zaradi suma izdaje tajnih podatkov

Jani Möderndorfer je Krivčevo pismo ocenil za izredno nenavadno. FOTO: Roman ŠŠipić/Delo

Möderndorfer: Objavljen je zgolj delček

Möderndorfer je v odzivu za STA potrdil, da je danes prejel po njegovih navedbah izredno nenavadno pismo vodje poslanske skupine SDS Krivca, ki ga nagovarja, da poda sum kaznivega dejanja izdaje skrivnosti pri delu preiskovalne komisije.



»Priznam, sem presenečen, da je to predlagal nekdo, ki nima vpogleda v dokumentacijo preiskovalne komisije, niti ni njen član ali vsaj nadomestni član,« je dejal Möderndorfer. Bolj od tega pa je po njegovih ocenah pomenljivo to, da je spremljal in si ogledal javne objave na to temo in ugotavljal, ali gre res za možnost, da je nekdo od članov preiskovalne komisije posredoval podatke medijem.



»Po vsem pogledanem ne verjamem, da je to nekdo iz preiskovalne komisije, saj je tisto, kar je bilo objavljeno, zgolj en delček tistega, s čimer preiskovalna komisija razpolaga,« je poudaril. Ne glede na to pa lahko kdor koli, posebej poslanci, če menijo, da gre za kaznivo dejanje, vložijo kazensko ovadbo neodvisno od njega, če imajo za to neposredne dokaze in z njimi tudi razpolagajo, je še spomnil predsednik preiskovalne komisije.

Madžarski milijoni medijem, blizu SDS

SDS je na predsednika preiskovalne komisije DZ o domnevnem pranju denarja v NKBM ter nezakonitem financiranju SDSnaslovila dopis, v katerem mu predlaga naznanitev in pregon suma storitve kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov. Sumi namreč, da so iz LMŠ v javnost prišli podatki o nakazilih madžarskih zasebnih podjetij.Vodja poslanske skupine SDSje v dopisu izpostavil poročanje medijev, da naj bi podpredsednik preiskovalne komisije in poslanec LMŠter eden od strokovnih sodelavcev poslanske skupine LMŠ v varnostnem območju DZ 31. januarja in 3. februarja pregledovala dokumente o nakazilih in transakcijah madžarskih zasebnih podjetij.Gre za dokumentacijo, ki je bila pridobljena v okviru postopka parlamentarne preiskave in je označena z ustrezno stopnjo tajnosti. Obenem pa so mediji v tem tednu poročali o domnevno spornem financiranju stranke SDS z Madžarske in pri tem objavljali podatke o denarju in transakcijah, ki jih po besedah Krivca »na legalen način vsekakor ne bi mogli pridobiti«.V NKBM so namreč po njegovih besedah zavrnili zahtevo medijev za vpogled v bančne transakcije. Glede na objave podatkov v medijih pa po oceni SDS ni mogoč drugačen zaključek kot ta, da so bili podatki, ki so označeni s stopnjo tajnosti, v medije posredovani preko predstavnikov LMŠ.Krivec je v dopisu poudaril, da če se osebe v okviru opravljanja svoje funkcije seznanijo z varovanimi oziroma tajnimi podatki, le-teh ne smejo uporabljati v svojo korist oziroma jih komercialno izkoriščati ali jih posredovati tretjim osebam. »Dokumentacijo, ki vsebuje varovane podatke, morajo osebe pregledovati v varnostnem območju DZ in jih obenem varovati v skladu s predpisi o njihovem varovanju. Tudi strokovni sodelavci, ki so imenovani v preiskovalno komisijo, so zavezani k varovanju tajnosti podatkov, kot je to sicer določeno za zaposlene v DZ in poslance,« je navedel.Vodja poslanske skupine SDS predlaga, da predsednik preiskovalne komisije Möderndorfer (SMC) v okviru uradne dolžnosti organom odkrivanja in pregona poda naznanitev in predlog za pregon suma storitve kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov po 260. členu kazenskega zakonika, in sicer zoper omenjenega poslanca in strokovnega sodelavca LMŠ pa tudi druge, neznane osebe.Poleg tega je Krivec predsedniku DZpredlagal sklic seje kolegija predsednika DZ, na kateri bi spregovorili o omenjenih ravnanjih predstavnikov LMŠ.Portal Necenzurirano.si je v ponedeljek poročal o madžarskih transakcijah z računov v Veliki Britaniji in na Madžarskem v Slovenijo. Šlo naj bi za štiri milijone evrov , od tega je 1,5 milijona evrov končalo na računih dveh medijskih podjetij, ki izdajata televizijski program in spletno stran Nova24TV, ki sta blizu SDS.Preostalih 2,5 milijona evrov pa je glede na navedbe portala šlo v Severno Makedonijo za nakupe medijskih družb iz kroga tamkajšnje največje opozicijske stranke VMRO-DPMNE.Nacionalni preiskovalni urad (NPU) pa je potrdil, da vodi predkazenski postopek v zvezi s financiranjem nekaterih medijev blizu SDS. V SDS so sicer večkrat zanikali očitke, da gre pri tem za financiranje stranke iz tujine in zoper prvaka LMŠ Marjana Šarca zaradi teh očitkov napovedali tožbo.