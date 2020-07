V Sloveniji 16 novih okužb, od tega v Hrastniku 14

Ključni podatki Svet pred tempirano bombo stečajev

V Hrastniku je tako 73 vseh aktivnih okužb, od tega 41 med oskrbovanci doma, 11 med zaposlenimi ter 21 med ostalimi občani. FOTO: Uroš Hočevar

Severnokorejske oblasti so danes odredile zaporo mesta Kaesong ob meji z Južno Korejo, potem ko so, kot so sporočili, odkrili prvi sum koronavirusa v državi. FOTO: Lee Jae Won/Reuters

Vlada je sporočila, da so v soboto v Sloveniji odkrili 16 novih okužb, kar je precej veliko glede na samo 565 testiranih. Hospitaliziranih je 21 oseb, od tega štiri na intenzivni negi, dve osebi so iz bolnišnice poslali domov. Umrl ni nihče.Po nekaj dnevih boljših novic je bilo včeraj v Hrastniku ponovno vzetih večje število brisov. Novookuženih je štirinajst oseb, od tega dvanajst oskrbovancev doma starejših Hrastnik, delavka in občan, ki se je okužil izven doma starejših. V Hrastniku je tako 73 vseh aktivnih okužb, od tega 41 med oskrbovanci doma, 11 med zaposlenimi ter 21 med ostalimi občani.Severnokorejske oblasti so danes odredile zaporo mesta Kaesong ob meji z Južno Korejo, potem ko so, kot so sporočili, odkrili prvi sum koronavirusa v državi. Šlo naj bi za osebo, ki je pred tremi leti prebegnila v Južno Korejo, zdaj pa se je nezakonito vrnila v državo. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je sklical izredno zasedanje politbiroja partije za sprejetje ukrepov za zajezitev širjenja virusa, poročajo severnokorejski mediji. Če bo sum potrjen, bo to prvi uradno priznani primer novega koronavirusa v zaprti komunistični državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Žalski proizvajalec elementov za notranjost avtomobilov Novem Car Interior Design letos zaradi umirjanja avtomobilskega trga in epidemije covida-19 pričakuje 20-odstotni upad prodaje. Aprila je bila prodaja 92 odstotkov nižja od načrtovane, maja pa za 80 odstotkov. Trenutne ocene kažejo, da bodo naročila letos nihala zaradi krize v panogi.V Avstraliji je v soboto zaradi koronavirusa umrlo deset ljudi, kar je največ doslej od začetka pandemije. Zabeležili so tudi več kot 450 novih okužb, večino v zvezni državi Viktorija, so sporočili pristojni. Smrtne žrtve so bile stare med 40 in 80 let, več jih je bilo stanovalcev domov za starejše.Vlade po vsem svetu se trudijo sprejemati ukrepe za pomoč podjetjem, prizadetim zaradi širjenja novega koronavirusa, vendar pa se svet sooča s tempirano bomo stečajev. Število podjetij, ki jim grozi stečaj, se je namreč povečalo za tretjino, kaže študija skupine kreditnega zavarovanja Euler Hermes.Filmski producenti v Nemčiji so pozdravili umik pravila, da bi igralci pred prizori s poljubljanjem morali v karanteno. Po njihovem mnenju to prinaša določeno olajšanje za branžo, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočilo Združenje nemških producentov v Berlinu. Umik pravila jim bo olajšal delo, so ocenili producenti v petek, dan po tem, ko je združenje za zdravje in varnost pri delu BG ETEM odpravilo pravilo, po katerem bi igralci pred filmskimi prizori s tesnim fizičnim stikom morali v petdnevno karanteno.