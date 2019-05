V Sevnici vlak do smrti povozil občana, na celjski železniški postaji gorelo

V soboto je na Glavnem trgu v Sevnici vlak povozil občana. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri oskrbi poškodovanca, ki je zaradi hudih poškodb na kraju dogodka umrl, so sporočili iz centra za obveščanje.



Okoli 3. ure zjutraj je v Celju zagorela kompozicija potniškega vlaka, požar pa se je širil še na bližnje ostrešje objekta. Celjski poklicni in prostovoljni gasilci so požar omejili in pogasili. Zaradi požara je bil zaprt železniški promet iz Celja proti Lavi, o dogodku pa so bile obveščene pristojne službe.