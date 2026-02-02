Zaradi strahu, da bi poškodovali še Kosovelov kip, postavljajo kamere

Na Trgu osvoboditve v Sežani bodo postavili videonadzor. Ta je potreben zaradi nadzora nad tamkaj postavljenim kipom pesnika Srečka Kosovela in bližnje cerkve, je za STA povedal sežanski župan Andrej Sila. Pred začetkom delovanja bodo postavili tudi opozorilne table, da je dogajanje na trgu pod videonadzorom.

»Glede na dejstva, da je bilo v Sloveniji v zadnjem obdobju šest bronastih kipov ali odtujenih ali poškodovanih, smo želeli kip našega velikega pesnika in našega občana tudi dodatno zaščititi. Prav tako zavarovalnica uvaja zavarovalnino samo, če imamo sprožene dodatne zavarovalne ukrepe,« je povedal sežanski župan.

Poleg bronastega kipa je na trgu tudi več drugih predmetov večjih vrednosti, kot so kamnite klopi in kamnite skulpture. Doslej so na tem javnem prostoru obravnavali že več primerov vandalizma, lani tudi poskus vloma v cerkev.

»Zato smo se o tem pogovarjali s policijo v Sežani in sklenili, da bi bila taka oblika dodatnega varovanja premoženja in javnega interesa, v prvi vrsti zaradi varovanja kipa Srečka Kosovela, ta videonadzor,« je še povedal Sila.

O tej temi so sicer seznanili svetnike na četrtkovi seji občinskega sveta Sežana. »Ureditev videonadzora peljemo po postopkih, ki jih od nas terja zakonodaja,« je pojasnil.

Kamere bodo visoko na drogu, zatemnili pa bodo del, kjer poteka cesta. Sila je povedal še, da bo vzpostavljen zaprt sistem videonadzora, kar pomeni, da bo vpogled v posnetke mogoč samo na podlagi vloge organu, ki preganja kriminaliteto. »Pri nas pa bo za pregled posnetkov zadolžena le ena oseba. Sicer je to le dodaten varnostni sistem, ki bo omogočal varnost na trgu,« je sklenil sežanski župan.