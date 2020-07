V sindikatu trgovine veseli, ker so jim poslanci končno prisluhnili

Edini čas za družino

Nekateri zaposleni so nedeljsko delo sprejemali zaradi višjega plačila, vendar se je zaradi splošne izčrpanosti zdaj oblikovalo večinsko mnenje, da višje plačilo ne odtehta naporov ob takšni količini dela. FOTO: Leon Vidic/Delo

Višje plačilo ne odtehta naporov

Napovedano podporo predlogu novele zakona o trgovini, s katerim Levica predlaga zaprtje trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh , v Sindikatu trgovine Slovenije pozdravljajo. Kot so povedali v izjavi za medije pred sejo odbora DZ za gospodarstvo, bodo člane odbora še enkrat spomnili na stališče tako zaposlenih v panogi kot tudi javnosti.Koordinator Leviceje v torek dejal, da so podporo predlogu poleg Levice, LMŠ, SD in SAB napovedali tudi trije od petih poslancev DeSUS in vseh sedem poslancev NSi, tako da naj bi imel podporo več kot 46 poslancev. V Sindikatu trgovine Slovenije so po besedah njegovega generalnega sekretarja Ladija Rožiča veseli, da so poslanci končno prisluhnili pozivom. Verjamejo, da si ne bodo premislili.Podporo spremembam bodo znova izrazili na seji odbora DZ za gospodarstvo, ki pravkar poteka in na kateri obravnavajo predlagane spremembe zakona.»Prepričani smo, da bo prevladala zdrava kmečka pamet in se bodo trgovine ob nedeljah zaprle. Nenazadnje se je že pokazalo, da znamo Slovenci živeti tudi brez odprtih trgovin ob nedeljah,« je dejal. Prepričan je tudi, da je spremembe mogoče uresničiti brez odpuščanj.Na nujnost zagotovitve prostih nedelj so danes opozorili tudi predstavniki posameznih podjetniških sindikatov. Po besedahiz sindikata delavcev Mercatorja prosti dan med tednom ni enak prosti nedelji. Kot je dejala, jim proste nedelje ne bi prinesle le počitka in možnosti preživljanja prostega časa z družino, temveč tudi priložnost, »da našo minimalno plačo porabljamo tudi v turizmu in kulturi«.iz Lesnine je poudarila, da je nedelja edini dan v tednu, ko bi lahko bili prosti in bi čas preživeli z družino. »Počitek preprosto potrebujemo, saj ne moremo več,« je dejala.Tudiiz sindikata Montecristo je opozoril, da so zaposleni v trgovini prosti večinoma takrat, ko so njihovi družinski člani v vrtcih ali šolah oz. službah. »Konce tedna imajo proste enkrat ali dvakrat na tri mesece, takrat pa zaradi izgorelosti ne morejo kakovostno preživljati prostega časa z družino,« je dejal.Nekateri zaposleni so nedeljsko delo sprejemali zaradi višjega plačila, vendar se je zaradi splošne izčrpanosti zdaj oblikovalo večinsko mnenje, da višje plačilo ne odtehta naporov ob takšni količini dela, je dejalaiz Lidlovega sindikata. Argumenti Trgovinske zbornice Slovenije, ki med drugim izpostavlja ključni pomen trgovinske dejavnosti za okrepitev gospodarske rasti, so po njenih besedah »na majavih tleh«.iz sindikata Spar se je strinjala, da je dodatek za nedeljsko delo prenizek, da bi odtehtal vse napore. »Odločevalce pozivamo k odgovornim odločitvam,« je dodala in poudarila, da je nedeljsko zaprtje trgovin šele začetek.