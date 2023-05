V Škofji Loki je pred vrati vrtca ostalo 130 otrok

Število vpisanih otrok prvega starostnega obdobja se je podvojilo. Občine vse težje zagotavljajo zadostno število mest v vrtcih. Starše pozivajo, naj v prvem letu izkoristijo druge možnosti varstva.

V občini Škofja Loka, kjer imajo en javni vrtec, v katerem na različnih lokacijah občine deluje osem enot, je v javno varstvo vključenih 978 otrok. Čeprav je občina leta 2019 odprla nov velik vrtec Kamnitnik, v vrtčevskem letu 2023/2024 manjka prostih mest za 130 otrok. Starši se sprašujejo, kako je mogoče, da štiri leta po pompoznem odprtju nove enote, za katero je iz občinskega proračuna namenjenega 6,4 milijona evrov sredstev, ni prostora za vpis otrok.

Iz kabineta župana občine Škofja Loka so nam sporočili, da se je v novo vrtčevsko leto v rednem roku vpisalo 351 otrok, od tega jih starostnega pogoja na dan 1. 9. 2023 ne bo izpolnjevalo 65 (ti se ne bi mogli vključiti v vrtec s 1. 9.), prejeli pa so še 38 napovedi za odloženo šolanje. V vrtec so bili na podlagi prioritetnega reda sprejeti vsi vpisani otroci letnika 2017, 2018, 2019, 2020, 63 od 77 vpisanih otrok letnika 2021 ter 98 od 194 vpisanih otrok letnika 2022. »Preostali so bili uvrščeni na čakalno listo in bodo v vrtec sprejeti, ko bodo na voljo prosta mesta v oddelkih primerne starostne skupine. Po izkušnjah iz preteklih let bodo zaradi nekaterih odpovedi v vrtec najverjetneje lahko vključeni vsi otroci letnika 2021 in še nekaj otrok letnika 2022,« je za Delo zapisal Jernej Tavčar iz urada za odnose z javnostmi.

Na čakalno listo je po njegovih besedah uvrščenih 130 otrok, ki bodo starostni pogoj izpolnjevali pozneje, približno 20 otrok, ki so na čakalni listi, pa nima stalnega prebivališča v občini Škofja Loka, dodajajo na občini. Zakaj torej nastajajo takšne razlike med številom vpisanih in prostih mest, glede na to, da je občina pred štirimi leti odprla novo enoto Kamnitnik, ki je bila v skupni vrednosti 7,5 milijona (1,3 milijona evrov je bilo sredstev Ekosklada) največja naložba občine v tistem letu? Na občini pojasnjujejo, da je bila nova enota delno namenjena zagotovitvi ustreznih prostorov za oddelke, ki so do takrat delovali v enoti Čebelica v Dijaškem domu Škofja Loka, torej v nenamenskih prostorih.

Subvencije za domače varstvo niso učinkovite

Razlog, da se Škofja Loka kljub novi enoti še vedno ukvarja s prevelikim povpraševanjem za prosta mesta, tudi ni demografski prirast, čeprav ga s sto otroki na leto tudi imajo. Občina je že leta 2010, kot pojasnjuje Tavčar, »zaradi veliko otrok na čakalni listi začela subvencionirati varstvo otrok, ki niso vključeni v programe predšolske vzgoje, in tako spodbuja predvsem starše najmlajših otrok, da vsaj v prvem letu poskusijo izkoristiti tudi druge možnosti varstva, denimo pri starih starših in podobno. Subvencija za vse starše, katerih otroci v prvem starostnem obdobju niso vključeni v vrtec (tudi, če niso oddali prijave) znaša sto evrov. A kot pojasnjuje Tavčar, se je zgodilo to, česar niso mogli predvideti. Interesa za subvencije, s katerim so v preteklosti delno reševali varstvo za enoletnike in mlajše, je vse manj.

»Število podeljenih subvencij se je v zadnjih treh letih za polovico zmanjšalo, kar kaže na to, da vedno več staršev otroke vključuje v vrtec. Odstotek vključenih se je v zadnjih letih povečal s 44 odstotkov na 61 odstotkov v generaciji,« pojasnjuje sogovornik in poziva starše najmlajših, da vsaj v prvem letu poskusijo, če imajo to možnost, izkoristiti tudi druge možnosti varstva.

Nova enota Kamnitnik je bila delno namenjena zagotovitvi ustreznih prostorov za oddelke, ki so do takrat delovali v enoti Čebelica v Dijaškem domu. FOTO: arhiv Zaps

Na vprašanje, ali po vzoru nekaterih vrtcev iz drugih občin tudi pri njih od staršev, ki otroke vpisujejo v vrtce, zahtevajo potrdilo o zaposlitvi (s čimer se izognejo primerom, ko starši, ki ne delajo, dobijo mesto v vrtcu, starši otrok, ki delajo, pa zaradi poznejšega datuma rojstva tega ne dobijo), so na občini odgovorili, da po njihovem vedenju te prakse nimajo. Težav pri vpisu v osnovne šole v prihodnosti ne vidijo, kajti težava prevelikega navala na vrtce ni večja generacija, ampak so vzrok spremenjene navade staršev, ki za najmlajše pogosteje kot domače izberejo javno varstvo.

V pripravi štirje novi oddelki

K navalu na vrtce je po njihovem mnenju pripomogla tudi sprememba zakonodaje, s katero je bilo določeno, da starši vrtec plačajo samo za prvega vključenega otroka, za drugega in nadaljnje pa država. »Ta ukrep, ki je zelo povečal vključenost v vrtec, ni bil usklajen z lokalnimi skupnostmi in je bil uveden kljub opozorilom, da bo to povečalo pritisk na vrtce. Država ni namenila dodatnih sredstev za investicije v vrtec, zato občine vedno težje zagotavljajo zadostno število mest v vrtcih, kar je opazno tudi v sosednjih občinah in drugod. Standardi in pogoji, ki jih država predpiše za programe in prostore, tudi omejujejo možnosti začasnega povečanja oddelkov ali začasne umestitve oddelkov v druge prostore. Občinam na koncu ne ostanejo druge možnosti, kot da na račun drugih investicij gradijo nove vrtčevske stavbe, ki vedno pomenijo še več let kreditov,« so kritični na škofjeloški občini.

Pojasnili so nam, da zaradi sedanjih razmer načrtujejo odprtje še (najmanj) dveh oddelkov za prvo starostno obdobje v prostorih v središču Škofje Loke ter projekt za adaptacijo prostorov v Puštalu, kamor bi lahko umestili še dva oddelka vrtca. »Tu zaradi večjega obsega del pričakujemo, da bi bili lahko najprej urejeni marca 2024. Poleg tega je v pripravi projekt gradnje nove enote vrtca s predvidoma šestimi oddelki na Trati. Pri tem je želja še povečati kapacitete v Retečah, vendar kaže, da so težave pri pridobivanju zemljišč večje, kot smo pričakovali,« so še pojasnili.