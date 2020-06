V skrbi za starostnike več kot le dodatne postelje

Ljubljana – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo predvidoma konec junija objavilo razpis za podelitev koncesij za 1100 mest v domovih za starostnike. Poleg tega napovedujejo, da bodo v prihodnjem obdobju zagotovili okoli 600 postelj iz podeljenih, a nerealiziranih koncesij leta 2018. S tem bodo vsaj nekoliko ublažili stiske zaradi povečanih potreb po domskem varstvu, v skrbi za starejše pa bo treba narediti še veliko več.Predmet razpisa bodo storitve institucionalnega varstva za starejše za okoli 1100 mest, koncesije bodo podeljene z odložnim pogojem, za obdobje 40 let in začetkom dela leta 2022. Še prej naj bi ...