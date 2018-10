Sindikati čakajo na stališča vlade

Ljubljana – Vse štiri skupine sindikatov javnega sektorja so vladni pogajalski skupini – kot so se dogovorili na spoznavnem srečanju v petek – poslale seznam zahtev oziroma svojo razlago, kje so pogajanja zastala ob odstopu Mira Cerarja. Pričakujejo, da bo vladna stran danes končno predstavila še svoja konkretna izhodišča. Ob prekinitvi pogajanj zaradi odstopa ekipe Mira Cerarja je tedanja vladna pogajalska skupina na papirju imela le točke, v katerih se ji je uspelo zbližati s Svizom, za preostale tri skupine, torej policiste, zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu ter koordinacijo 16 stavkovnih odborov z Jakobom Počivavškom ...

