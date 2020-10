V Sloveniji 189 novih okužb, umrli so trije oboleli

Nov tedenski rekord

V zadnjem tednu so v Sloveniji potrdili kar 1186 okužb z novim koronavirusom, kar je nov tedenski rekord in 266 primerov več, kot so jih odkrili teden pred tem. Še naprej raste tudi število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19, ki je preseglo stotico, pa tudi bolnikov na intenzivni terapiji in umrlih.

Umrla dva oskrbovanca Centra za starejše Murska Sobota

V Sloveniji so do včeraj opolnoči po podatkih sledilnika za covid-19 potrdili 189 novih okužb, umrli so trije oboleli, okuženi s koronavirusom.Opravili so 2509 testiranj. Hospitaliziranih je 111 bolnikov, 20 v intenzivni terapiji. Potrjeno okuženih je na območju Slovenije trenutno 6764. Aktivnih okužb je 2206.Največ novih okužb je bilo v občinah Ljubljana, kjer jih je bilo 32, v Kranju so jih evidentirali deset, v Mariboru devet in v Škofji Loki sedem. Po pet jih je bilo v občinah Celje, Jesenice, Hoče - Slivnica, Škofljica in Tržič, sicer pa so nove okužbe ponovno razpršene na številne občine.Vladni govorecje današnji dan, prvi, ko je bilo po podatkih iz konca tedna znova mogoče pričakovati porast števila, označil za »dan resnice«, ki bo odgovoril na vprašanje o nujnosti ali nenujnosti dodatnih vladnih ukrepov.Danes je tvitnil, da bo načrt novih ukrepov vlade predstavil. Predvidoma ob 15. uri. Med drugim je bilo zadnje dni govora o možnostih dodatnega omejevanja druženja na manjše število ljudi, omejevanje števila ljudi v lokalih ter dodatno zagotavljanje zmogljivosti v bolnišnicah za bolnike s covidom-19, če bo treba, tudi na račun nekaterih nenujnih zdravstvenih dejavnosti.Da prihajajoči dnevi vzbujajo skrb, je včeraj opozorila vodja strokovne skupine za covid-19 v okviru ministrstva za zdravje. Predvsem zaradi velikega števila okužb v zadnjem obdobju, ki je vodilo do velikega priliva bolnikov v bolnišnice. Po njenih podatkih smo trenutno na dveh tretjinah zasedenosti predvidenih intenzivnih postelj. V Centru za starejše Murska Sobota, ki je enota Doma starejših Rakičan, so v ponedeljek ponovili testiranje vseh zaposlenih, katerih testi so bili na prvem testiranju negativni. Okužbo z novim koronavirusom so potrdili pri še enem zaposlenem, dva oskrbovanca centra s potrjeno okužbo pa sta umrla. Na kliničnem oddelku za žilne bolezni UKC Ljubljana so včeraj potrdili deset bolnikov s covidom-19, prav tako tudi deset okužb pri zaposlenih na oddelku. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so v zadnjih dneh okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 11 zaposlenih in enem bolniku. Vsi okuženi so v karanteni, prav tako še 18 zdravstvenih delavcev.V Splošni bolnišnici Jesenice so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 26 zaposlenih, poroča TV Slovenija. Okuženi so tudi trije bolniki. Zaradi izpada kadra so zaprli tri oddelke bolnišnice in prekinili izvajanje vseh nenujnih posegov.