V Sloveniji 27 na novookuženih s koronavirusom

V Sloveniji so v ponedeljek opravili 1.143 testov na novi koronavirus in potrdili 27 okužb, je vlada sporočila po twitterju. Bolnišnično obravnavo potrebuje 16 bolnikov s covidom-19, od tega so trije na intenzivni negi. Iz bolnišnice so v ponedeljek odpustili tri osebe.Skupaj so doslej v Sloveniji potrdili 2456 primerov okužb z novim koronavirusom, umrlo je 129 bolnikov s covidom-19.Trenutno je aktivno okuženih 266 ljudi. V ponedeljek so potrdili okužbo pri enem od zdravstvenih delavcev, medtem ko med oskrbovanci ali zaposlenimi v domovih za starejše občane ni bilo potrjenih okužb, kažejo podatki sledilnika covid-19.Med drugim so nove okužbe odkrili tudi pri nogometnem prvoligašu Aluminiju . Iz kluba so sporočili, da je bilo od 42 opravljenih testov 39 negativnih, trije nogometaši pa so okuženi z virusom sars-cov-2.Ker v zadnjih tednih narašča število vnesenih okužb iz sosednje Hrvaške, vlada pripravlja ukrepe za omilitev širjenja novega koronavirusa in razmišlja o poostritvi nadzora na meji oz. uvedbi karantene za vse povratnike s Hrvaške.