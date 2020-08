V Sloveniji 37 novih okužb s koronavirusom

V torek so v Sloveniji potrdili 37 okužb, opravili pa so 1.092 testov na novi koronavirus . Po podatkih sledilnika covid-19 ni umrl noben bolnik z boleznijo covid-19.Hospitaliziranih je 17 bolnikov, od tega so trije na intenzivni negi.Aktivno okuženih je 285 oseb, doslej pa so okužbo s koronavirusom potrdili v 2493 primerih, umrlo pa je 129 bolnikov z boleznijo covid-19. Vlada s strokovnjaki danes preučuje ukrepe, kako omejiti vnos okužb z novim kroonavirusom v državo. V prejšnjem tednu je bilo namreč s Hrvaške v Slovenijo vnesenih 64 okužb z novim koronavirusom. Tudi ta teden so številke visoke.