V Sloveniji 43 na novo okuženih s koronavirusom, en bolnik umrl

V petek je število novookuženih v Sloveniji ponovno naraslo. Ob 1203 testiranih osebah so v petek v Sloveniji potrdili 43 novih okužb s koronavirusom, umrla pa je ena oseba, je na twitterju sporočila Vlada RS.Bolnišnično zdravljenje potrebuje 18 bolnikov s covidom 19, noben med njimi ne potrebuje intenzivne nege, iz bolnišnice pa so odpustili dva človeka. Aktivno okuženih je 370 ljudi, doslej pa je za koronavirusom zbolelo 2617 ljudi.Enako število okužb smo po podatkih sledilnika covid-19 zabeležili 19. avgusta.Ker v zadnjih dneh narašča število primerov uvoza okužb iz Hrvaške, je slovenska vlada južno sosedo z več kot 40 okuženimi z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev uvrstila na rdeč seznam držav , kar pomeni karanteno po vstopu v Slovenijo. Slovenci, ki so še na Hrvaškem, se lahko brez karantene vrnejo do ponedeljka do polnoči. Doslej na cestah sicer ni bilo pretirane gneče.