FOTO:V Sloveniji 43 novih okužb

Dnevno dogajanje spremljamo: TUKAJ

V sredo so pri nas odkrili 43 novih okužb. Testirali so 1168 oseb, hospitaliziranih je 17 oseb, od tega dve na intenzivni negi. Tri osebe so odpustili iz bolnišnice, umrl ni nihče.Skupno so do zdaj v Sloveniji potrdili 2536 primerov okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 129 bolnikov s covidom-19.O trenutnem epidemiološkem stanju v Sloveniji bo ob 12. uri spregovorila namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Izjavo bomo prenašali v živo.Zaradi vse večjega števila okuženih je na rdečem seznamu pristala tudi Hrvaška , za vse, ki se ne bodo vrnili pravočasno v Slovenijo, pa bo veljala štirinajstdnevna karantena.