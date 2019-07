FOTO:V Sloveniji brez hišnih preiskav in aretacij

Doping razžira pošten boj za najboljše športne dosežke, prav tako je na porast uporabe nedovoljenih poživil vplival kult telesa. Izklesano telo in tekmovanje na maratonih vseh vrst je postalo statusni simbol, razvoj nedovoljenih živil pa nesramno bogat posel. Operacija viribus z zasegom 3,8 milijona nedovoljenih poživil je zmaga v bitki, vendar nikakor v vojni. Uporaba pripomočkov za boljše športne dosežke je stara prav toliko kot šport. Že v času antičnih olimpijskih iger so tekmovalci eksperimentirali z zeliščnimi pripomočki in snovmi živalskega izvora, z razvojem športa pa se je krepil tudi doping. Toda če so ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.