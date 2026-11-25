Ali Žerdin se sprašuje, ali v »teh težkih predreferendumskih časih še obstajajo primeri dobrih praks strpnega dialoga oseb, ki se med seboj ne strinjajo?« Zdi se mu, da je javna razprava postala zelo »zadrta«. Janeza Markeša je pozitivno presenetila razprava med Niko Kovač z Inštituta 8. marec in Gregorjem Trebušakom iz Kluba direktorjev, ki je potekala na eni izmed komercialnih televizij. »Padali so argumenti, ne zmerljivke, ni bilo diskvalifikacij,« se je čudil. Komentatorja sicer opažata koordinirano kampanjo diskreditacij nasprotnikov zakona, zlasti Nike Kovač, medtem ko vladna stran na vse očitke ponavlja, da gre za laži. Zanimivo pa se jima zdi delovanje slovenske katoliške cerkve in z njo povezanih medijev v času pred referendumom. Katoliški radio Ognjišče je namreč objavil ...