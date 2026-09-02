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    Slovenija

    V Sloveniji imamo tudi Dunaj, Rim in Jeruzalem

    Najmanjši Kerinov Grm je tudi najgosteje poseljeno naselje, če bi bila vsa država tako poseljena, bi imela 153 milijonov prebivalcev.
    Nova Gorica je tretji najbolj gosto naseljen kraj v Sloveniji. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Nova Gorica je tretji najbolj gosto naseljen kraj v Sloveniji. FOTO: Dejan Javornik
    B. T.
    2. 9. 2026 | 15:15
    4:04
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    Približno štiri petine slovenskih naselij ima edinstveno ime, preostala pa si ime delijo z vsaj enim drugim krajem. Najpogostejši sta Gradišče in Pristava, ki se pojavita po osemkrat. Sledijo Brezje, Dolenja vas, Potok in Ravne s po sedmimi pojavitvami.

    Med pogostejšimi imeni je tudi Gozd. Tri naselja s tem imenom ležijo v občinah Ajdovščina, Kamnik in Tržič, na začetku tega leta pa je v njih skupaj živelo 345 prebivalcev, je sporočil Statistični urad.

    Ljubljana največja, 58 naselij brez prebivalcev

    Ljubljana je s 164 kvadratnimi kilometri največje naselje v Sloveniji, obenem pa ima tudi največ prebivalcev. Na začetku tega leta jih je v prestolnici živelo več kot 293.000. Sledil je Maribor s približno 98.000 prebivalci. V obeh mestih skupaj je živelo 18 odstotkov prebivalstva Slovenije.

    Na drugi strani je imelo 14 naselij le po enega prebivalca, 58 pa jih je bilo brez prebivalcev.

    Kerinov Grm je najmanjši in najgosteje poseljen

    Kerinov Grm v občini Krško je najmanjše in hkrati najgosteje poseljeno slovensko naselje. Meri 0,04 kvadratnega kilometra oziroma štiri hektarje, na začetku tega leta pa je imel 301 prebivalca.

    Če bi bila celotna površina Slovenije poseljena tako gosto kot Kerinov Grm, bi v državi živelo skoraj 153 milijonov ljudi. Po gostoti poselitve sta mu sledila Piran s 5314 in Nova Gorica s 3709 prebivalci na kvadratni kilometer.

    Večina naselij je v preteklih desetletjih dobila zlasti nove trgovine. FOTO: Tomi Lombar
    Večina naselij je v preteklih desetletjih dobila zlasti nove trgovine. FOTO: Tomi Lombar

    Od Iga do Nove Gore nad Slovensko Bistrico

    Najkrajše ime med slovenskimi naselji ima Ig, kjer je januarja letos živelo 2426 ljudi. Najdaljše ime ima Nova Gora nad Slovensko Bistrico: sestavlja ga 28 znakov, naselje pa je imelo 145 prebivalcev.

    Na slovenskem zemljevidu najdemo tudi kraje z imeni znanih tujih mest. Jeruzalem v občini Ljutomer je imel na zečetku leta 46 prebivalcev, Dunaj v občini Krško 26, Rim v občini Črnomelj pa 19.

    Dve naselji se imenujeta Podgorica. V Podgorici v občini Dobrepolje je živelo 64 ljudi, v istoimenskem naselju v občini Sevnica pa 93. Med slovenskimi krajevnimi imeni sta tudi Bratislavci s 151 prebivalci in Banja Loka s 33 prebivalci.

    Med ulicami je največ Šolskih

    V Sloveniji je 10.271 ulic s hišnimi številkami. Najpogostejše ime je Šolska ulica, ki se pojavi 52-krat. Sledijo Prešernova ulica s 46, Vrtna ulica s 45 in Cankarjeva ulica s 44 pojavitvami. Skoraj polovica ulic, 49 odstotkov, ima edinstveno ime.

    Največ prebivalcev, 5271, je januarja živelo na Celovški cesti v Ljubljani. Največ hišnih številk, 424, je imela Ižanska cesta, prav tako v prestolnici.

    Več podatkov o slovenskih naseljih in ulicah je dostopnih na interaktivni spletni strani Statističnega urada Krajevna imena, podatki o prebivalstvu po naseljih pa v podatkovni bazi SiStat.

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    Delov poslovni center

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    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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